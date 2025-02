Trump sobre Zelenski‚ es "un negociador pobre y groseramente incompetente"

Obligar a Zelensky a presentarse a la reelección era una prioridad rusa. "Esto no es una cosa rusa. Esto es algo que viene de mí y de muchos otros países también" Credito: Agencias

El proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Rusia empieza a generar los primeros conflictos con Ucrania. Luego de ser infromado sobre la reunión entre Marco Rubio y Serguei Lavrov en Arabia Saudita‚ el presidente Trump se burló de Zelenski‚ "Hoy escuché, 'Oh, bueno, no fuimos invitados'", dijo Trump cuando se le preguntó sobre las críticas de Ucrania, aparentemente dirigiendo su respuesta a Zelenski. "Bueno, has estado allí durante tres años. Deberías haber terminado, tres años. Nunca debiste haber estado allí. Nunca debiste haber empezado. Debiste haber hecho un trato", afirmó.

Se trata de una de las declaraciones más fuertes contra el líder ucraniano desde que asumió el poder y expone la intención de Trump de normalizar la relación con Rusia.

En la rueda de prensa, Trump planteó que "tenemos una situación en la que no tenemos elecciones en Ucrania, donde tenemos ley marcial en Ucrania, donde el líder de Ucrania -quiero decir esto, odio decirlo, pero está en el 4 por ciento- y el país ha sido hecho añicos".

Trump también respondió a una pregunta diciendo que obligar a Zelensky a presentarse a la reelección era una prioridad rusa. "Esto no es una cosa rusa. Esto es algo que viene de mí y de muchos otros países también", agregó.

El presidente también dijo que los ucranianos, que están luchando por la supervivencia de su país, "están cansados" de la muerte y la destrucción y están ansiosos por ver el final de la guerra. "La gente quiere ver que algo suceda", insistió.



Esta mañana, el Departamento de Estado confirmó que acordó con Rusia establecer un mecanismo para normalizar las relaciones entre ambos países, delegaciones de alto nivel para trabajar en la resolución del conflicto y preparar el terreno para la cooperación económica.