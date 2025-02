Goudreau pese amenazas de la ultraderecha revelará pruebas de Gedeón y lavado de dinero

Jordan Goudreau

12 de febrero de 2025.- El exboina verde, Jordan Goudreau, conocido por su participación en la fallida operación Gedeón, dirigió un contundente mensaje al prófugo de la justicia venezolana, Juan Guaidó, a través de su cuenta en una red social, en el que aseguró que presentará nuevas pruebas que implicaría a integrantes de la extrema derecha en la operación Gedeón y en presuntos casos de lavado de dinero.



El exmilitar también criticó el discurso de Juan Guaidó, calificándolo de “lleno de mentiras”, y lo instó a revisar su cuenta en la red social para ver lo que describió como “pruebas reales”. Asimismo, no especificó el contenido de estas pruebas, pero su mensaje sugiere que podría revelar información comprometedora en las próximas horas.



Esta no es la primera vez que Jordan Goudreau acusa a Juan Guaidó de estar vinculado a la operación Gedeón, un intento fallido de incursión armada en Venezuela en mayo de 2020. Sin embargo, sus nuevas declaraciones podrían reavivar el debate sobre el papel del líder opositor en este controvertido episodio y en otras acusaciones de corrupción.



Goudreau también ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte de los prófugos de la justicia venezolana, Juan Guaidó, Leopoldo López y Lester Toledo, por exponer su involucración en el caso de corrupción y malversación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la operación Gedeón.



“Ah, y a los Leopoldo López, Lester Toledo, Juan Guaidó, Betancourt, Duque, la escoria de la CIA que me están enviando mensajes amenazantes, solo envíen asesinos. Ya saben dónde vivo. Los estaré esperando”, escribió.



Este personaje, reconocido por su participación en la fallida operación Gedeón en el 2020, no proporcionó detalles específicos sobre las amenazas de muerte ni presentó pruebas concretas. Sin embargo, su mensaje refleja un clima de tensión y confrontación con figuras clave de la extrema derecha venezolana.



Asimismo, aprovechó la oportunidad para señalar al exdirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, de forma directa como propietario de una empresa de ayuda humanitaria financiada por la USAID, en que según Goudreau, dicha empresa habría blanqueado una parte de los $1.600 millones supuestamente desviados de fondos que tenían otros fines.



Adicionalmente, el exmilitar cuestionó la falta de investigaciones sobre estos presuntos vínculos. En este contexto, se refirió a los formularios 302 del FBI, documentos utilizados para registrar entrevistas de investigación, y sugirió que las autoridades estadounidenses estarían más enfocadas en encubrimientos que en indagar sobre estas acusaciones.



Agregó que «Lester [Toledo], ya deberías haberte dado cuenta de que grabó conversaciones. Tengo varias cosas interesantes contigo y algunos de tus amigos. Nadie te investigó, Lester. Biden, la CIA y el FBI te protegieron. No te preocupes mi amigo. La verdadera investigación apenas comienza. ¿Por qué jugar a fingir? Todos sabemos que hablas inglés”.