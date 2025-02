Actriz venezolana desesperada denuncia la desaparición de su hijo tras ser detenido por la Guardia Nacional Bolivariana en Táchira

Jonathan Guillermo Torres Duque fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la alcabala de Peracal, en San Antonio del Táchira, el 27 de octubre para una supuesta investigación Credito: Agencias

La actriz venezolana Rhoda Torres denunció la desaparición forzada de su hijo Jonathan Guillermo Torres Duque, quien regresó a Venezuela después de haber vivido 10 años en Estados Unidos. El joven, quien cumplirá 26 años de edad, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la alcabala de Peracal, en San Antonio del Táchira, el 27 de octubre.



«No he escuchado la voz de mi hijo, son tres meses, él fue detenido en Peracal, en la alcabala de la Guardia Nacional. Yo estuve allí y vi cuando se llevaron a mi hijo; yo abracé a mi hijo, yo besé a mi hijo. Él estaba llorando y yo también. Me dijeron que lo iban a llevar a una investigación en Inmigración y no me lo trajeron más», relató en un video Torres, notablemente devastada.



Explicó que se llevó a su hijo -entonces de 10 año de edad- a vivir a Estados Unidos, por lo que tiene un acento marcado, y que regresó a su país en un vuelo desde la ciudad de Los Ángeles hasta Panamá y luego viajó a Cúcuta, en Colombia, donde tomó un taxi que lo llevó al estado Táchira. Indicó que Jonathan, de nacionalidad venezolana, tenía los documentos vencidos porque no podía renovarlos debido a que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos no funciona.



«Yo lo estaba esperando en Táchira y nunca imaginamos que esto iba a suceder. Sé que son un organismo de inteligencia. Estoy segura, como madre, de que ustedes deben saber que mi hijo no está implicado en nada malo. Se los ruego, por favor. Él es deportista, es artista, es bastante alto, habla muy bien inglés y tiene un poquito de acento, pero es porque me lo lleve a estudiar para Estados Unidos hace casi 10 años», afirmó.



«Él es un muchacho bueno, de Dios, noble y es muy apegado a mí, a su familia y por eso se vino», dijo.



Jonathan, también sobrino de la actriz Milena Torres Duque -quien participó en El Club de los Tigritos, Jugando a ganar, Atómico, Rugemanía, Mi Gorda Bella, Isa TKM y otras producciones- atraviesa un cuadro depresivo, por lo que su madre le pidió que regresara a Venezuela.



«Yo tengo conversaciones donde le digo ‘hijo, el mejor lugar donde puedes estar es al lado de tu madre y tu familia, nunca vas a estar mejor que al lado de tus seres queridos que te aman en esta vida’. Y le dije ‘Venezuela es un gran país, hay gente hermosa y cada vez estará mejor’. Ayúdenme, por favor, yo le pedí a mi hijo que se viniera. Estaba muy asustada porque mi hijo cayó en una crisis y me habló cosas un poco fuertes. Temía que a mi hijo le pasara algo», manifestó.



La actriz pidió al fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, la liberación de su hijo, con quien no ha hablado ni visto desde su detención. «Él no vino a hacer anda malo, por favor. Ayúdenme, por favor. fiscal, autoridades, se los ruego. Yo les dije a mi hijo que se viniera conmigo. Si han revisado su teléfono pueden ver que mi hijo nunca se ha metido con nadie», aseguró.



«Me estoy muriendo, ¿dónde está mi hijo?»



Previamente, la madre habló de la desesperación que la llevó a hacer público el caso.



«Cuando yo estuve buscando a mi hijo en Táchira, lo busqué por todas partes y me decían que ya no estaba. Yo me quedé esperando y nunca me lo devolvieron. Y después, unos días después, me dijeron que él había sido trasladado a Caracas, a un lugar de investigación. Yo no tengo la certeza de eso porque no lo he visto, no he tenido una llamada, es lo que me han dicho, yo sé que mi hijo es un muchacho que llama la atención, pareciera extranjero, pero es un inocente», dijo.



«Les pido ayuda, por favor, les suplico, yo me estoy muriendo. Yo como madre no aguanto más, yo no duermo, no puedo ni comer, por favor, se los pido. ¿Dónde está Jonathan Guillermo Torres Duque, ¿dónde está mi hijo? Como madre desesperada, he hecho todos los pasos que me han recomendado, me he asesorado, y he esperado el tiempo que me dijeron de una investigación y yo ya no hallo dónde acudir, nadie me da seguridad de dónde está», expresó.