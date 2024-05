Entrevista a Modesto Emilio Guerrero: "vienen elecciones sin Chávez, pero con la amenaza de EEUU"

30 de mayo de 2024.- El 28 de julio, día del 70 cumpleaños del expresidente, 13 candidatos competirán por el escaño que actualmente ocupa Nicolás Maduro, el favorito para un tercer mandato. El biógrafo de Chávez, Modesto Emilio Guerrero, arroja luz sobre el panorama electoral, así como el panorama regional e internacional.

A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales de Venezuela, las encuestas muestran que es probable que el presidente Nicolás Maduro sea reelegido para un tercer mandato, a pesar de una profunda crisis económica causada por las sanciones del vecino Estados Unidos y una división en el gobierno con Once candidatos se enfrentan a otros dos de la oposición de derecha.

Para Maduro, la carrera será la más dura desde abril de 2013, cuando fue elegido por primera vez. En ese año, el presidente disfrutó de todo el legado político de la Revolución Bolivariana liderada por su predecesor, el coronel del ejército Hugo Chávez Frías, quien murió de cáncer menos de un mes antes de la elección de Maduro y su entrada al Palacio de Miraflores, la sede presidencial en la capital de Caracas. ciudad.

Hoy, incluso sin su presencia física, Chávez todavía marca profundamente el alma venezolana. Murió, pero el chavismo -un movimiento político que organizó lo que llamó la Revolución Bolivariana- todavía tiene cientos de miles de seguidores organizados en Venezuela. Para los pobres, el chavismo significó una movilización social permanente y mejores condiciones de vida.

Inspirada por el general Simón Bolívar (quien declaró la independencia de Venezuela de España en 1811), la Revolución puesta en práctica durante los 14 años de presidencia de Chávez en el país sudamericano -que posee las mayores reservas de petróleo del mundo- es pacífica y se basa en principios socialistas. Rápidamente mejoró la calidad de vida de los pobres, democratizó los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, rompió con el imperialismo estadounidense asociado con las propias élites de Venezuela y comenzó un proceso de unión con las otras naciones de América Latina y el Caribe.

La elección presidencial tendrá lugar ahora el 28 de julio, fecha del 70 cumpleaños de Chávez. La fecha, llena de simbolismo, es un intento de revivir la memoria mítica de Chávez.

"El gobierno de Maduro se va a consolidar y no tengo ninguna duda de que ganará, pero la matemática de la votación no resulta en un movimiento de resistencia a Estados Unidos. Pero si hay invasión o agresión física, sí", dice el periodista venezolano y biógrafo de Chávez, Modesto Emilio Guerrero.

Guerrero, que ha vivido en Argentina durante 33 años y ayudó a fundar el PSUV (el partido político al que también pertenecía Chávez) significa que la "memoria mítica" de los años de Chávez todavía resuena entre los pobres de Venezuela, y que esto ayudaría a Maduro a alcanzar una nueva era. término.

A continuación sigue la entrevista completa de Gerrero.

El momento histórico de mayor movilización popular en la historia reciente de América Latina -después de los acontecimientos de la entrada a La Habana (1958) de Fidel y otros revolucionarios, así como de la Revolución Sandinista en Nicaragua (1979)- fue la rápida y enorme movilización en Caracas para traer de regreso a Chávez a Miraflores en 2002 después del intento de golpe de Estado de la oposición venezolana de acuerdo con la CIA. Independientemente de las diferencias de época y de figuras políticas, ¿existe todavía hoy en Venezuela una movilización popular capaz de defender al país contra la agresión externa, venga de donde venga, incluso desde y/o con la ayuda de un posible gobierno de derecha en Brasil? ?

Modesto Emilio Guerrero: Hoy no hay una movilización de este tipo, lo que no significa que no pueda haber una respuesta a la agresión estadounidense. Son dos cosas diferentes. Hay una tendencia a la inacción, contraria a los años del chavismo y hasta 2019, porque la necesidad de sobrevivir en términos materiales borra la voluntad de hacer sacrificios políticos.

Hay varias razones para la inacción. El principal es económico, debido al bloqueo: las sanciones 360 lideradas por Estados Unidos han destruido la economía venezolana y han provocado la migración de seis millones de personas, la mayoría jóvenes, para sobrevivir, como ya ha ocurrido en muchos lugares. o en situaciones de guerra.

La prioridad del venezolano de a pie, de la calle, de la fábrica o del sector rural, es sobrevivir y que sus hijos coman. Cuando esa prioridad existe, la prioridad política no es lo primero. Así que la imagen del presidente Nicolás Maduro no está en su mejor momento, en comparación con cualquiera de los otros cuatro o cinco momentos desde que llegó al poder en 2013. No le ayudan las políticas estatales ni los escándalos de corrupción. Ambas cosas disminuyen la voluntad y el estado de conciencia que impulsa a los militantes.

Entre cinco y seis millones de militantes chavistas estaban organizados en múltiples formas de asociación, principalmente en grupos vecinales. Esto se explica por el carácter de la Revolución Bolivariana, que fue protagonizada básicamente por los pobres de sus barrios. Lo cual es diferente del proletariado clásico disciplinado por la fábrica, el régimen laboral y una cultura política en la vida sindical.

Una intervención estadounidense con la ayuda (de un eventual gobierno de derecha) en Brasil, o Argentina, lo que es más probable en este momento, tendría una respuesta del ejército oficial con algunos actores no oficiales. Las milicias populares son un gran logro en términos militares en defensa del proceso bolivariano, pero se encuentran en estado de desmantelamiento o reducción respecto a los varios millones que estaban presentes en 2019.

La respuesta contra Argentina sería más contundente, porque en Venezuela se ha acumulado cierta conciencia contra la ingratitud de (el presidente argentino Javier) Milei y contra otros gobiernos como el de Alberto Fernández, y en cierta medida Cristina Kirchner, en relación al monto del dinero que Hugo Chávez le ha prestado a Argentina en el pasado.

'Si hay una invasión o agresión de EE.UU., habrá resistencia'

Con base en la evolución de la situación política en Venezuela, es posible decir que las elecciones presidenciales podrían confirmar la capacidad de la base política que apoya a Maduro para gobernar frente a la crisis económica interna y al mismo tiempo consolidar la posición de Venezuela en ¿El rostro del imperialismo estadounidense?

Guerrero - La capacidad política de la base social venezolana para las elecciones del 28 de julio está dispersa, porque hay muchos candidatos que reflejan intereses muy diferentes. La situación ya no está polarizada entre chavismo y antichavismo. Han surgido opciones que arrastran al chavismo de un lado y a la oposición del otro. También hay un sentimiento de desánimo detectado por diversas consultoras, que se puede comprobar hablando con 10 personas en 10 lugares diferentes. Algunos están separando la figura mítica y épica de Chávez del proceso que viven en la realidad. Esto no existió hasta 2019.

Las elecciones de julio aprobarán al gobierno (de Maduro) y no al chavismo. El gobierno todavía se está recuperando de la inesperada muerte de Chávez. El movimiento se está limitando. Muchos chavistas no votarían por Maduro porque no lo identifican con la ideología o el carácter mítico de Chávez.

El gobierno de Maduro se va a consolidar y no tengo ninguna duda de que ganará, pero la matemática de la votación no resulta en un movimiento de resistencia a Estados Unidos. Pero si hay invasión o agresión física, sí.

El propio gobierno estadounidense tiene una relación diferente con el gobierno venezolano. Exxon (EE.UU.) es la empresa dominante dentro de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) y en el sistema petrolero venezolano, y esto es visible. Las inversiones y empresas estadounidenses y canadienses han vuelto a formar parte de la vida política y social de Venezuela, lo que ya comienza a cambiar el imaginario de lo que es el antiimperialismo.

Esto no significa que la población no defendería a Venezuela. Hay una relación con la memoria muy cercana al tiempo de la generación actual, 10 años, que no es mucho en términos históricos. A esta generación no le gusta Maduro como presidente o como líder, del mismo modo que le gusta el chavismo como prueba de una vida mejor en los últimos 100 años. Maduro para ellos no significa desastre, sino la imagen de desastre en términos económicos.

'La táctica para recolonizar a Venezuela y un enclave estadounidense en la vecina Guyana'

Sobre Estados Unidos: ¿Es correcto decir que Washington ha revertido su decisión de acercarse a Caracas? ¿Ha abandonado su intención de asegurar petróleo para Estados Unidos y Europa, alejándose de la necesidad de comprar energía rusa? ¿Por qué?

No estoy seguro en términos categóricos de que Estados Unidos vaya a cambiar su estrategia hacia Venezuela. Creo que han cambiado sus tácticas para recolonizar a Venezuela. Con o sin chavismo. Ya conocemos casos en África, Asia y América Latina. Un ejemplo es el peronismo en Argentina. Estados Unidos sabe que el costo del petróleo venezolano en una gasolinera en Florida es 17 veces menor que el costo del petróleo árabe. El estado actual de la geopolítica mundial, la competencia y el peligro de una guerra con China muestran que Venezuela es una pieza central, tal como lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Por eso no veo que Estados Unidos abandone de ninguna manera su estrategia de reingresar a Venezuela.

En la cuestión de la región del Esequibo, en la vecina Guyana, que Venezuela reclama como propia, Estados Unidos actúa como siempre: se alía con gobiernos que parecen simpatizar con él para asegurarse fuentes de petróleo, al tiempo que hace alarde de sus armas. (en este caso, vuelos de aviones de combate y la posibilidad de instalar una base militar en Guayana) para desalentar el reclamo de Venezuela sobre el Esequibo. Desde el punto de vista de Maduro, ¿hasta dónde está dispuesto o puede llegar para garantizar la posesión de este territorio por parte de Caracas?

Es muy difícil para el gobierno venezolano, en el actual sistema mundial de estados y poder, recuperar este territorio (actualmente en manos de) Guyana, que es su derecho. Creo que hay un proceso de ocupación de Guyana, compra del gobierno de ese país, amenaza de instalación de una base militar y paso de barcos estadounidenses de manera recurrente. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha aprendido, a diferencia de los británicos, que el sistema de enclave es más productivo que el sistema colonial. Guyana podría ser un nuevo enclave, como Israel en Medio Oriente, como Corea del Sur en el Sudeste Asiático. Esta estrategia no sólo funciona contra el chavismo. Funciona contra Brasil y todo el arco amazónico.

'La relación entre Irán y Venezuela es tan buena como peligrosa'

¿En qué medida las presidencias de Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil apoyan a Maduro en Venezuela, dado que tanto el presidente colombiano como el brasileño también enfrentan una enorme oposición interna, al punto de expresar constantemente su preocupación por mantener su mandato?

Tanto (el presidente colombiano Gustavo) Petro como (el presidente brasileño) Lula están viviendo la contradicción de tener que apoyar a Maduro, aunque no les guste, y no poder retirarle su apoyo (que les gustaría hacer). . Lula y Petro tienen que resolver los conflictos internos de una oposición profundamente antiMaduro y que lo acusa de dictador -cosa que no pudieron hacer con Chávez [...]. Lula y Petro están observando y calculando la situación, porque tienen que responder a presiones internas, y no sólo de la CIA, el Pentágono o Human Rights Watch.

¿Cuál es el alcance del acercamiento entre Venezuela e Irán? ¿Se trata "sólo" de un acercamiento político o, con el tiempo, se convertirá en un acercamiento económico y comercial amplio y efectivo?

Hasta donde yo sé, los dos países tienen un pacto superior al que Chávez tenía con Cuba. Pero no pudo lograr avances con Cuba en la escala que puede lograr con Irán, que es una potencia global. Chávez tenía una estrategia mucho más compleja y por tanto más completa de sistemas de relaciones con Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador para el desarrollo económico, comercial, político, cultural y militar. Maduro está aislado por la presión imperialista y, con razón, se ha aliado con Irán y lo ha intentado con Rusia. La relación entre Irán y Venezuela es tan buena como peligrosa.