Antonio Ecarri: Yo me siento indignado porque María Corina esté coincidiendo con el delincuente de Irfaan Alí

El líder del partido Alianza del lápiz‚ manifestó a través de X‚ su rechazo a la posición de la candidata presidencial‚ inhabilitada‚ de la oposición, María Corina Machado, por pedir la suspensión del referendo consultivo sobre el Esequibo que se llevará a cabo en Venezuela el próximo 3 de diciembre‚ Ecarri señaló que se sentía indignado porque María Corina Machado coincida en su posición con el presidente Irfaan Alí‚ lo que motivaría a que el vicepresidente de Guyana haya manifestado publicamente el apoyo de María Corina hacia la causa de ellos.

"Yo me siento indignado por lo que está pasando hoy. Yo me siento indignado de que haya un presidente de una nación limítrofe ocupando nuestro territorio y poniendo una bandera allí. Yo me siento indignado porque haya una candidata presidencial en Venezuela que esté coincidiendo con el sinvergüenza de (Irfaan) Ali; eso a mí me tiene indignado", dijo Ecarri

"Si usted va a ser jefe del Estado usted tiene que conocer de historia y tiene que saber que aquí, cuando se trata de la integridad del territorio, no hay diferencias partidistas ni ideológicas", añadió.

¡Estoy indignado con lo que ha ocurrido hoy!

1. Que el presidente de Guyana nos haya profanando el suelo patrio extendiendo su bandera y acampando sin el menor recato y sin respuesta.

2. Que la candidata presidencial de la MUD Maria Corina Machado coincida con los criterios del delincuente de Irfaan Ali que nos pretende arrebatar algo que nos pertenece en razón de nuestra historia y gentilicio a todos los venezolanos . Para completar, el vicepresidente de Guyana publica sus declaraciones como un trofeo.

3. El día lunes haré un importante pronunciamiento sobre esto dos gravísimos precedentes.