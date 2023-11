(VIDEO) EEUU: Grupo de Neonazis enmascarados marcharon en Madison Wisconsin con esvásticas y coreando "habrá sangre"

25 de noviembre de 2023.-Un grupo de neonazis enmascarados marchó por la capital de Wisconsin el sábado por la tarde agitando esvásticas, gritando insultos raciales y coreando "habrá sangre", informó Allison Quinn para hedailybeast.com

En la marcha participaron unas dos docenas de hombres que vestían camisetas rojas que los identificaban como miembros de Blood Tribe, un grupo supremacista blanco que ha estado tratando de hacerse un nombre desde 2021 atacando a judíos, personas de color y la comunidad LGBTQ. en Madison, según informes locales.

Las imágenes de la escena los mostraban de pie en formación para realizar un saludo nazi mientras los espectadores se burlaban de ellos y los llamaban "repugnantes". El Milwaukee Journal Sentinel informa que pasaron unos 30 minutos fuera de la Cámara de Representantes después de marchar por los terrenos del Capitolio estatal. Según se informa, el grupo también se detuvo frente a una sinagoga local y, entre otras retóricas de odio, corearon: "Israel no es nuestro amigo".

Christopher Pohlhaus, uno de los fundadores de Blood Tribe, quien intentó establecer un refugio para los supremacistas blancos en Maine solo para vender la propiedad una vez que el público se dio cuenta de ello y se volvió "demasiado peligrosa", también estuvo presente en la marcha.

Neo-nazis are marching in Madison, Wisconsin - chanting “there will be blood”…

pic.twitter.com/ywS86HrydY