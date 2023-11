EEUU: Dexter Wade hombre afro-estadounidense atropellado por una camioneta policial en Mississippi fue enterrado sin notificarle a sus familiares

JACKSON, Mississippi 25 de noviembre de 2023— Un hombre afro-estadounidense que murió después de ser atropellado por una camioneta de la policía en Mississippi fue enterrado en un cementerio de pobres sin el conocimiento de su familia, a pesar de que su identificación estatal estaba en su bolsillo, lo que indica un esfuerzo serio para encubrir la forma de su muerte, dijo el jueves el abogado de la familia, informó NBC News y AP.

El abogado de derechos civiles Ben Crump dijo en un comunicado que el cuerpo de Dexter Wade fue exhumado el lunes y que una billetera encontrada posteriormente en el bolsillo de los jeans en los que Wade había sido enterrado contenía su tarjeta de identificación estatal con su domicilio, su tarjeta de crédito y una tarjeta de seguro médico.

Crump instó al Departamento de Justicia de Estados Unidos a investigar la muerte de Wade y sus consecuencias.

"El hecho de que Dexter tuviera una tarjeta de identificación estatal y varios otros elementos de identificación nos muestra que hubo un esfuerzo concertado para ocultar a su familia la verdad y la forma de su muerte", dijo Crump. "No hay excusa, ni siquiera incompetencia, para no notificar a los familiares la muerte de un hombre identificado".

Los representantes del Departamento de Policía de Jackson y la Oficina Forense del Condado de Hinds no respondieron de inmediato a las llamadas y mensajes de texto solicitando comentarios.

Wade, de 37 años, murió el 5 de marzo después de ser atropellado por un vehículo del Departamento de Policía de Jackson conducido por un oficial fuera de servicio. Fue enterrado en un cementerio de pobres antes de que su familia fuera notificada de su muerte.

Crump confirmó a The Associated Press que la dirección que figuraba en la tarjeta de identificación coincidía con la dirección de la madre de Wade, Bettersten Wade, quien dijo que no se enteró de la muerte de su hijo hasta meses después de que fuera enterrado.

Además, el Dr. Frank Peretti, que realizó la autopsia esta semana, descubrió que el cuerpo de Wade no había sido embalsamado. Peretti concluyó que Wade sufrió múltiples lesiones por objetos contundentes y que le habían amputado la pierna izquierda, dijo Crump.

La madre de Wade dijo que vio a su hijo por última vez el 5 de marzo y que presentó un informe de persona desaparecida unos días después. Pero no fue hasta finales de agosto que se enteró de que su hijo había sido asesinado por un vehículo del Departamento de Policía de Jackson mientras cruzaba la Interestatal 55.

Un investigador de la oficina forense del condado de Hinds acudió a la escena del accidente pero no encontró ninguna identificación mientras examinaba el cuerpo de Wade, informó NBC News. El forense encontró un frasco de medicamento recetado en su bolsillo con su nombre.

La oficina forense del condado de Hinds dijo que llamó a un número que figuraba en la lista de Bettersten Wade, pero no recibió respuesta. Bettersten Wade dijo que nunca recibió la llamada. La oficina forense también le dijo a la policía de Jackson varias veces que se comunicara con ella, dijo Crump. Los funcionarios de la ciudad han dicho que la interrupción de la comunicación fue un accidente.