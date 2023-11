Transporte público binacional para viajar entre Táchira y Cúcuta comienza operaciones

Frontera colombo venezolana

20 de noviembre de 2023.- La movilización en transporte público entre el Norte de Santander y Táchira comenzó a operar con la habilitación de las líneas Expresos Bolivarianos (San Cristóbal), La Moderna (Junín) y La Frontera (García de Hevia); mientras otras están en proceso de actualización de datos y permisos para incorporarse a la ruta.



Expresos Bolivariano reactivó de manera oficial sus operaciones en la ruta San Cristóbal-Cúcuta, como parte de los avances que se han dado en el proceso de normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela y que impactan directamente la zona de frontera.



Serán 12 unidades de esta línea que cuentan con el aval, al cumplir con los requisitos de rigor para transitar por territorio neogranadino, en los tramos de San Antonio y Ureña y el Norte de Santander.



El acuerdo, de carácter recíproco, con la autoridad del Área Metropolitana de la capital nortesantandereana y la alcaldía fronteriza de Bolívar, permite a las líneas venezolanas ingresar a territorio neogranadino, a través del puente internacional Simón Bolívar y viceversa.



En una primera fase se realizaron pruebas piloto de reconocimiento de rutas y desde este pasado lunes 13 de noviembre los autobuses de corta distancia iniciaron operaciones de manera formal en el horario comprendido de 6 am a 9 pm.



La alcaldesa Sandra Sánchez, junto al director del Área Metropolitana de Cúcuta AMC, Miguel Peñaranda, supervisan el acuerdo y su puesta en marcha. Este acuerdo no solo incluye autobuses, sino también carros por puestos y taxis. La alcaldesa destacó que la reactivación de este servicio binacional de transporte de pasajeros, es otro de los pasos firmes que se dan en beneficio de la frontera.



Explicó que los autobuses de corta distancia provenientes del terminal de Cúcuta, una vez ingresan a San Antonio tendrán el mismo recorrido que históricamente han hecho, excepto que transitarán por la calle 4, en lugar de la 3, pasando por las plazas Bolívar y Miranda, Centro Cívico, Redoma del Cementerio y Terminal de Pasajeros de San Antonio. En ese recorrido tendrán cinco paradas autorizadas.



Del lado colombiano, Sánchez explicó que en los próximos días esperan autorización de las paradas que podrá realizar el transporte venezolano en suelo colombiano.



Las unidades que cubren la corta distancia de Colombia pernoctarán en San Antonio para salir todos los días a las 6 am del Terminal de Pasajeros, garantizando el servicio a los usuarios que se dirigen hacia el vecino país.

Desde Cúcuta



El director del Área Metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda, resaltó el trabajo en equipo realizado con la administración del municipio Bolívar para la reactivación de esta ruta binacional. “Una medida que redunda en beneficio de la población colombo-venezolana”, acotó.



Dijo Peñaranda que hay 13 líneas de transporte venezolanas legalmente constituidas, “que cumplen con las exigencias de la legislación colombiana en materia de transporte de pasajeros, y que podrán ingresar al territorio neogranadino y llegar hasta el terminal de Cúcuta”.



Detalló las exigencias, establecidas del lado neogranadino para los transportistas venezolanos. Entre ellas indicó que deben tener el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), el certificado de tecno-mecánica.



Explicó que las unidades deben de estar en perfecto estado y en el caso de los carros por puesto y taxis, deben de tener una vigencia menor o igual a 20 años.

Pasos autorizados



Además del tránsito por los puentes Internacional Simón Bolívar (San Antonio del Táchira) y Francisco de Paula Santander (Ureña) continúa abierto el tránsito por el puente Atanasio Girardot de Tienditas (Ureña).



La población del municipio Pedro María Ureña también ha iniciado, de manera formal, a usar el transporte binacional. La ruta de la línea TransOriental, cumple con la ruta Ureña-Cucuta y viceversa.



El alcalde del municipio Ureña, Jhon Carrillo, destacó que con la operatividad de esta línea, se benefician trabajadores y escolares que circulan entre las poblaciones de Ureña (Táchira) y el Barrio Nuevo Escobal (Cúcuta), quienes antes transitaban a pie, los dos kilómetros de distancia ente las dos poblaciones.



Nuevo encuentro



En agenda, está previsto un tercer encuentro entre las autoridades de alto nivel, antes de finalizar el mes de noviembre en la zona de frontera.



En este encuentro está previsto abordar temas de transporte de mercancías y personas y revisar los acuerdos.



La llegada del transporte público para la movilización entre ambas fronteras ha sido recibida de forma positiva. Los funcionarios apostados en la aduana de San Antonio, reconocen el cambio que fue una deuda de más de ocho años.