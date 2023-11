EEUU: Sospechoso y víctima muertos tras tiroteo en el Hospital Estatal de New Hampshire en Concord

CONCORD, N.H. - Un sospechoso y una víctima murieron después de un tiroteo en el Hospital Estatal de New Hampshire en Concord el viernes por la tarde. La policía dice que la situación ahora está "contenida" y que todos los pacientes del hospital están a salvo.

"Hoy ocurrió una situación de tirador activo en el Hospital Estatal de New Hampshire y fue contenido en el vestíbulo delantero", dijo el coronel de la policía estatal de New Hampshire, Mark Hall. "No hay ninguna amenaza de tirador activo para el público. La escena permanece activa, ya que se ha localizado un vehículo sospechoso".

La policía estatal de New Hampshire dijo anteriormente en una publicación en las redes sociales que hubo "múltiples víctimas" en el tiroteo. Más tarde confirmaron que una persona recibió un disparo y fue trasladada al hospital, donde murió. El sospechoso fue asesinado a tiros por un policía estatal de New Hampshire que fue asignado al hospital. No quisieron confirmar la identidad de la víctima.

El Departamento de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de New Hampshire dijo poco después de las 4 p.m. que la policía estaba respondiendo a "una situación que se estaba desarrollando en el Hospital de New Hampshire".

Aproximadamente media hora después, el departamento dijo: "La situación en el Hospital de New Hampshire ha sido contenida. La escena permanece activa. El sospechoso ha fallecido".

Se pide al público que evite el área.

El centro de 185 camas es un hospital psiquiátrico de agudos. El hospital tiene su propia fuerza de seguridad uniformada y exige que los visitantes pasen por detectores de metales.

El gobernador Chris Sununu emitió un comunicado sobre el incidente del hospital.

"Esta tarde, hubo un incidente en el Hospital de New Hampshire, que ha sido contenido. Si bien la escena permanece activa mientras se limpia el campus, el sospechoso falleció. El estado se movilizó de inmediato y los socorristas y las fuerzas del orden están en el lugar. Proporcionaremos tantos detalles como sea posible a medida que se desarrolle esta situación", dijo