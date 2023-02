Ley para regular actividad de las ONG será próximamente llevada a discusión al poder popular

Credito: Archivo

1 de febrero de 2023.- La Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación de la Asamblea Nacional (AN) tiene previsto llevar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines a discusión con el poder popular luego de hacerle varios ajustes.



"Queremos llevar esta ley a la discusión en pleno en el poder popular", afirmó la diputada Juliana Ruiz, integrante de la mencionada comisión, quien resaltó que esta es una medida legislativa nueva y que se encuentra en pleno estudio, aunque ya fue aprobada en primera discusión en la plenaria parlamentaria.



En este sentido, en entrevista concedida a Venezolana de Televisión, indicó que aunque la comisión sí prevé incluir sanciones en esta ley, todavía se encuentra a la espera de los resultados de este estudio para poder determinar cuáles son las medidas que deben aplicarse en caso de que las ONG hagan mal uso de los fondos que reciben o incurran en otras prácticas irregulares.



"Aplicar sanciones sería lo más ideal para hacer justicia", señaló la diputada y enfatizó la incidencia que tienen estas organizaciones en la población tanto en lo político y social, como en lo emocional.



Ruiz consideró que aunque la medida legislativa ha generado una fuerte polémica, es necesario determinar lo que ocurre realmente con los fondos que reciben las ONG en Venezuela, ya que hasta el momento no se han determinado las actividades reales de estas organizaciones.



"Se supone que las ONG deben atender a ciudadanos vulnerables o en condiciones específicas, pero hasta ahora no hemos podido determinar qué ha ocurrido con los financiamientos (que reciben estas organizaciones). Tenemos la responsabilidad con el pueblo de explicar qué ha pasado con esos fondos", señaló.



Respecto a otras actividades que desempeña la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación, Ruiz indicó que actualmente el grupo parlamentario está afinando varios proyectos legislativos que ya fueron estudiados, discutidos y llevados a un proceso de parlamentarismo de calle: la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una reforma en la ley de universidades militares, reforma de ley de derechos humanos nacionales e internacionales y la ley de explosivos.



Además, dio a conocer que los integrantes de esta comisión también han participado en el proceso de reforma del sistema judicial venezolano con visitas a centros de detención. "Nos desplegamos en todo el territorio para ver, de primera mano, qué está ocurriendo en los centros de detención", añadió.

