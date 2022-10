(Póster) Homenaje de El Tano Yea en el 81 aniversario del natalicio de Alí Primera

28 de octubre de 2022.-

A FRUTO VIVAS si le gustaba este poema…!

El 31 de octubre de 2017, cuando generosamente la Gobernación del Estado Falcón con su gobernador Víctor Clark a la cabeza, me otorgaron la Orden ALÍ PRIMERA del Estado Falcón, tuve la oportunidad de leer en la tarima en la casa de Mamadela, hoy casa museo Alí Primera, mi poema "La Poesía de las Cosas" que es un texto por Alí que la gente, también tan generosa, me ha hecho sentir que ya no es mío, porque es ahora de todos las y los alíprimeristas de esta República Bolivariana.

Quienes recibieron la Orden Alí Primera ese día fueron FRUTO VIVAS, Humberto Clark, Carlo Ricardo Citerna y yo El Tano Yea, que le dicen.

Cuando terminé el poema, con el entusiasta aplauso de la asistencia, de fondo, vi que FRUTO VIVAS, literalmente saltó desde su asiento, como desmintiendo sus 90 años y camino ágil hacia la tarima y abrazándome me dijo "!Tano, que vaina tan arrecha has escrito para Alí!"

Gracias a ese poema he sido bendecido con múltiples felicitaciones de las compañeras y compañeros que lo han escuchado o leído. En un Congreso Nacional de Cultura se paró un compa y dijo "!yo tengo la primera edición de ese poema que editaste en un afiche a solo dos colores, pegado en mi sala!".

De ese afiche/poema del cual se han hecho más de diez ediciones, uno está pegado en la pared del taller del talentoso escultor Giovanni Gardeliano Camargo. Giovanni me ha dicho que lo lee todos los días y le creo porque él hizo la escultura para la siembra de Alí en Punto Fijo, y la copia que está aquí por la autopista frente a El Valle.

En otra oportunidad alguien del equipo protocolar de un ministerio me dijo si podía reducir un poco este poema al leerlo. Yo le respondí que si les parecía ni lo leía y ya. Entonces FRUTO VIVAS que estaba sentado a mi lado apretándome una pierna me dijo "!Muy bien Tano, por no permitir reducir tu poema!". Alguna vez me tocó escuchar a alguien decir que era un poema laaaargo… (5,5 minutos, lo que dura cualquier canción en vivo en un escenario…) Sin embargo yo me quedo con la opinión de FRUTO, quien anduvo con Alí en muchas campañas revolucionarias y ecológicas, y debe haber sabido algo de poesía, ya que la vida y la obra de FRUTO VIVAS, no es si no un mero poema. Y bien laaaaaaaargo, como que felizmente paso los 90 años…!

elTANOyea