Luigino Bracci: Creo que salir de Aporrea como proponen algunas voces, es dar un salto al vacío

Tomamos de la cuenta Twitter de Luigino Bracci, sus declaraciones sobre estos últimos 20 años de historia de Aporrea. Luigino Bracci, periodista e integrante del equipo de la Página de forma activa del 2002 al 2003 y luego, colaborando con sus artículos y noticias, nos hace un recuento protagónico desde la génesis de este Portal. Bracci, también se une a las distintas voces para que de una vez por todas se desbloquee a este medio popular y alternativo:

Hace 20 años, el 14 de mayo de 2002, comenzó a operar la página web @Aporrea En los tiempos en los que las páginas web se hacían con Frontpage (un editor parecido a Word) y era muy tedioso actualizar una página para añadir noticias nuevas. El compa @MartinSanchezVe ideó un sistema para colocar noticias de forma dinámica en la página web. El periodista o redactor sólo tenía que loguearse y colocar noticias en un sistema web, adaptado a partir de un software de foros de discusiones. Para ese momento, no existía algo como Wordpress (había algunos softwares para manejo de noticias, pero no eran tan buenos).

Apenas había pasado un mes del golpe de estado de abril de 2002, y la principal página de noticias del proceso revolucionario era http://Antiescualidos.com, que era administrada por los compas de ANMCLA (Asociación de Medios Libres, Comunitarios y Alternativos). Era un esfuerzo espectacular. En el estado, existía la agencia de noticias Venpres (hoy AVN) Pero el problema de ambas era que no tenían un sistema dinámico de publicación de noticias, y publicar cualquier novedad en un momento en el las noticias surgían con tanta frecuencia era tedioso. Había que hacer una página HTML nueva en Frontpage o DreamWeaver y redactar allí la noticia, colocarle manualmente las fotos, editar la portada del sitio web para desplegar la nueva noticia, subir todo eso por FTP... era un FASTIDIO.

De allí que, si acaso, se actualizaban una vez al día o a veces pasaban varios días sin actualizarse. Algo inaceptable cuando nos comparaban con el dinamismo de las páginas web de El Universal, El Nacional, Globovisión o cualquier otra. Además, no se puede borrar la labor de la Asamblea Popular Revolucionaria y @GonzaloAporrea quienes, durante el golpe de abril, ayudaron -al igual que muchos otros movimientos sociales y medios alternativos- a denunciar el golpe de Estado de Carmona.

Aporrea es una de las poquísimas páginas web venezolanas que ha mantenido su archivo de noticias por 20 años; es posible consultar cualquier noticia colocada desde ese momento hasta hoy. Otras páginas que eran muy activas en ese momento, como las de El Universal o El Nacional, en determinados momentos borraron sus archivos de noticias. También pasó con muchas páginas de noticias del Estado, que en determinado momento borraron sus archivos.

Yo me incorporé a Aporrea en junio de 2002 y los apoyé hasta febrero de 2003, redactando noticias durante uno de los momentos más convulsionados del proceso bolivariano como lo fue el paro petrolero-empresarial. Me siento muy orgulloso de eso. Luego de eso, continué publicando allí artículos ocasionalmente, y Aporrea también publicaba noticias y artículos tomados de las páginas web donde trabaje entre 2003 y 2009 (RNV y YVKE Mundial). De hecho, gracias a @Aporrea fue que la gente conoció estas nuevas páginas del Estado. Me duele mucho que los equipos que trabajaron después de mí en esas páginas web decidieron borrar todos los artículos y noticias que había en ellas, y casi todo lo que escribimos quienes trabajamos allí se perdió. Excepto lo que se publicó en Aporrea.

Es horrible que las reseñas y noticias de lo que ocurrió en ese período del proceso bolivariano y de Hugo Chávez se haya perdido. Excepto lo que se publicó en Aporrea. Aporrea, nos guste o no, ha sido un banco de información del proceso bolivariano, incluyendo noticias, palabras de Chávez, declaraciones de políticos, debates en torno a temas cruciales. Los investigadores de hoy y del mañana requieren de Aporrea para sus investigaciones.

Muchos NO estamos contentos con ciertos giros que tomó Aporrea en momentos más recientes del proceso revolucionario. Le han dado a voz a personas y organizaciones que yo dudo muchísimo que puedan ser calificadas como de izquierda.

Soy de quienes está descontento con diferentes decisiones del gobierno, pero también creo que salir de él, como proponen algunas de esas voces, es dar un salto en el vacío, facilitarle el trabajo a una derecha que no dudará en exterminarnos a todos si llega al poder.

Pero, por otro lado, todas las fuerzas y opiniones de izquierda han seguido presentes en Aporrea, incluyendo las que apoyan y respaldan a Nicolás Maduro. Allí escriben con frecuencia ministros actuales y anteriores, escritores, intelectuales, directores de instituciones.

Yo lamento mucho que Conatel y Cantv mantengan bloqueada a Aporrea. Tengo entendido que no hay una participación de por qué está bloqueada, no hay un procedimiento legal ni se ha dicho qué deben hacer para desbloquearla. ¡Pero sí me uno a las voces que piden su desbloqueo!

Y deseo a Aporrea un muy feliz cumpleaños, que cumplan muchos más y que ojalá algún día la izquierda venezolana podamos tolerarnos y trabajar juntos, al menos en aquellos temas en los que coincidimos, para la continuidad de lo que hemos construido hasta ahora.