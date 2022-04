(VIDEOS) Manuel Piar ya están en el Panteón Nacional: Fue fusilado víctima de la lucha de clases, señaló el Presidente Maduro

Este jueves los restos simbólicos del General en Jefe Manuel Piar, importante prócer de la independencia de Venezuela quien vivió entre 1774 y 1817, fueron trasladados al Panteón Nacional, en un acto liderado por el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien aprobó el traslado el pasado 18 de junio de 2021. Este hecho histórico se realiza a propósito de los 248 años de su natalicio, ocurrido en Willemstad, Curazao.



De esa forma Piar, el «Libertador de Guayana», quien fue proclamado como héroe el 11 de abril de 1817 por sus hazañas en la Batalla de San Félix -lo que le permitió al Libertador Simón Bolívar tomar el control sobre el río Orinoco- era fusilado por «traidor» apenas seis meses después.



En estos eventos influyeron también complejos temas sobre su origen como pardo (era hijo de la mulata María Isabel Gómez y del canario Fernando Piar Lotín), las diferencias entre clases sociales en la época de la independencia, la necesidad de los blancos mantuanos de conservar el poder y su temor a una rebelión de mestizos, en un momento en el que los recuerdos de José Tomás Boves aún estaban frescos.



Al respecto, el historiador Omar Hurtado, del Centro Nacional de la Historia, explicó durante el acto de este jueves: «No es cierto que Piar haya sido un traidor. Piar simplemente tenía otra concepción de la guerra. No tenía la visión continental del Libertador, porque en San Félix nace la independencia de América del Sur. Desde allí se desarrollan las brillantes campañas de la Nueva Granada, del centro, de Carabobo que culminarán el 8 de diciembre de 1824 en el Rincón de los Muertos, es decir, en Ayacucho. Esa visión no la tenía Piar«.



Continuó Hurtado: «Hoy quiero decir, frente a los restos simbólicos del General Piar, que su ejemplo nos invita a la unidad, a la reconciliación entre venezolanos. Su vida es un ejemplo de una causa a la que se le guardó fidelidad absoluta y no hay una letra del General Piar contra el Libertador. Está su proclama, sus discursos, sus actuaciones. Piar fue profundamente bolivariano, pero no compartía la visión de la guerra continental. ¿Es que no sabemos que son naturales las diferencias en la política? Y en época de guerra, mucho más».



El historiador también discrepó en torno a la creencia de que Bolívar fue quien ordenó fusilar a Piar. «Tampoco es cierto que el Libertador haya sacrificado a Piar. Piar fue juzgado por un tribunal militar, integrado en circunstancias de guerra por un decreto dictado en 1813, y estamos hablando de sucesos de 1817. El mismo Piar se encarga de desmentir la campaña que la historiografía oficiosa se ha encargado de repetir. Estando detenido el 28 de septiembre, escribe a quien había sido su jefe, el general Mariño: ‘En estas circunstancias es necesario absolutamente que mande un sólo hombre en Venezuela. Naturalmente, está llamado al mando supremo el General Bolívar. ¡Unámonos, compañeros y amigos, al General Bolívar, que es el Jefe! Lo que traerá tantos bienes a la República'».



«Con esta carta -continuó Hurtado- Piar desmiente a la campaña oficiosa de la Historia al servicio de una clase, de un centro político, ha deformado. No hubo enfrentamiento entre Piar y Bolívar. Ese enfrentamiento ha sido inventado por historiógrafos que tienen 205 años regando tinta para señalar, no al Bolívar anti-Piarista, sino para ocultar sus verdaderos propósitos antibolivarianos».





En su intervención, el Presidente Nicolás Maduro también se preguntó por qué, si en el Congreso de Cariaco, insubordinado contra Bolívar, fueron muchos los que participaron y cometieron faltas aún más graves que las de Piar, fue éste el que pagó con el peor castigo.Y se respondió Maduro a sí mismo: «todo tiene que ver con la lucha de clases. A Piar le tocó pagar su carácter de líder de los pardos, de los indios, de los mestizos. Lo pagó con la intriga, con la conspiración. Todas las voces se unieron contra él y crearon una situación de hecho, de la cual nuestro propio Libertador Simón Bolívar no pudo escapar en medio de su dolor. Un hecho de sangre y de dolor de la Historia de Venezuela, que hoy sanamos con la reivindicación del General en Jefe Manuel Piar como héroe de la Patria en el Panteón Nacional, en el Panteón de los Héroes. ¡Hoy sanamos la herida de la Historia que se hizo contra nuestro general pardo, general del pueblo, general revolucionario!», exclamó.También explicó el Jefe de Estado que «Manuel Piar conoció a fondo el racismo, la exclusión y el desprecio de las clases dominantes para entonces, en su natal Curazao, y luego en su patria adoptiva, Venezuela. Eso lo llevo a desarrollar un cuerpo de ideas, identificado de manera innata, de manera natural, con las ideas de igualdad social y libertad enarboladas por la Revoluciona Francesa. Lo llevó a apoyar el proyecto de independencia de Gual y España, y lo llevó a participar en los eventos que se generaron con motivo del 19 de abril de 1810«, añadió.Al respecto, aseveró que, «la Revolución Bolivariana, vive un momento intenso con definiciones claras, que se construyeron durante largos periodos de derrotas, de resistencia, de avances parciales. Para poder construir un proyecto de independencia para el siglo XXI no exento de contracciones y debilidades». Por esta razón, exhortó al pueblo revolucionario a desprenderse de la historia desfigurada en torno a Piar, para poder aprender y continuar enarbolando la bandera de los revolucionarios.El Presidente pidió hacer «un gran esfuerzo pedagógico para conocer, interpretar y enaltecer la historia de nuestros héroes y heroínas».«Los procesos históricos jamás pueden ser interpretados como procesos idílicos, exentos de contradicciones, conflictos«, añadió.Indicó que, desde que se conoció la verdadera historia de la lucha de Piar por el pueblo y por los ideales bolivarianos y revolucionarios, el Gobierno Nacional trabajó para llevar los restos inmortales del general al Panteón Nacional, lugar donde descansan todos los luchadores independentistas. «Pasando por encima de la mentira y la manipulación nos comprometimos a reivindicar la figura del General en Jefe Manuel Piar y aquí está en el Panteón Nacional», puntualizó.El que sería conocido como «Generalísimo Invicto» fue hijo de la mulata María Isabel Gómez y del canario Fernando Piar Lotín. Piar, por sus conocimientos en navegación gracias a las enseñanzas de su padre, se convirtió en un navegante titulado tras estudiar en una escuela náutica de Puerto Cabello, obteniendo el grado de Alférez de Navío.Además fue conocido como un estratega y el único héroe en haber obtenido triunfos en mar y en tierra.A sus 23 años, participó en la conspiración de Gual y España, desarrollada en La Guaira en julio de 1797. Su experiencia militar e inclinación por la libertad, lo hacen ponerse al servicio de la Independencia de Venezuela luego de los sucesos del 19 de abril de 1810, iniciando así su carrera en la Armada.Participó en la Batalla Naval de Sorondo, librada en aguas del río Orinoco en 1812. Posteriormente, con el grado de Coronel es uno de los firmantes del Acta de Chacachacare y de los integrantes de la Expedición Libertadora que desembarca en Güiria en 1813. Acompañó a Simón Bolívar desde Haití en la primera Expedición de Los Cayos a finales de 1815 y luego en el primer asedio al Castillo de Puerto Cabello, dirigiendo el estado de sitio a la instalación española más importante de la zona.Piar también es admirado por sus hazañas en la Batalla de San Félix (1817), que le permitió al Libertador Simón Bolívar tomar el control sobre el río Orinoco y la movilización patriota hacia el océano Atlántico y hasta Santa Fe río arriba, y llegar al llano apureño, contribuyendo a futuro en el camino del glorioso triunfo en el campo de Carabobo (1821) dónde fue sellada la independencia definitiva de Venezuela.El Presidente Nicolás Maduro fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez; el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla; el presidente del Consejo Moral Republicano y contralor General de la República, Elvis Amoroso; el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.