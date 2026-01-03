Lula: "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el ataque de EE.UU. perpetrado este sábado contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, señalando que "sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".



"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", escribió Lula en su cuenta de X.

Al mismo tiempo, denunció que "atacar a países en flagrante violación del derecho internacional" es "el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo".



El mandatario señaló que Brasil mantiene su postura de "condena del uso de la fuerza", tal y como lo ha hecho "en situaciones recientes en otros países y regiones".



"Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz", advirtió.



Para concluir, el presidente brasileño instó a la comunidad internacional, a través de la ONU, a responder "enérgicamente", al tiempo que reiteró la disposición de Brasilia "a promover el diálogo y la cooperación".



Secuestro de Maduro

El mandatario de EE.UU., Donald Trump, aseveró que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera del país. En un mensaje en su red, Truth Social, confirmó que el ataque aéreo "a gran escala" sobre varios puntos de Venezuela, fue ordenado por él.



Más tarde, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió al Gobierno estadounidense una "prueba de vida inmediata" de Maduro y de Flores, tras confirmar el asesinato de soldados y de población durante el operativo militar, que vino acompañado de bombardeos contra la ciudad de Caracas y otros tres estados del país.



"Gravísima agresión militar"

El Gobierno venezolano se pronunció este sábado, luego del ataque aéreo perpetrado por EE.UU. contra la ciudad de Caracas "y los estados Miranda, Aragua y La Guaira", tildado como una "gravísima agresión militar".



"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas", indica un comunicado oficial.

En la madrugada se escucharon detonaciones en varios puntos de la capital venezolana. Reportes de redes sociales también indican el sobrevuelo de helicópteros.



En el comunicado, Caracas advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación".



Pese a las presiones, Venezuela advirtió a EE.UU.: "No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un 'cambio de régimen', en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores".



En medio de la situación, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha ordenado la implementación del estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, con el propósito de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".



"Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista", indica el comunicado. Del mismo modo, Caracas adelantó que acudirá ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU), el Secretario General de dicha organización, la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de países No Alineados (MNOAL) para exigir "la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense".



Por otra parte, Venezuela advirtió que se reservará "el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia", al tiempo que instó a la solidaridad internacional para repudiar la agresión extranjera.