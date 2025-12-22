(VIDEO) Buque de Chevron zarpa a EEUU "en cumplimento de los compromisos asumidos por la industria petrolera venezolana"

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó este domingo a través de su canal de Telegram que un buque de la petrolera estadounidense Chevron, que transporta crudo venezolano, zarpó desde Venezuela con destino a Estados Unidos, "con estricto apego a las normas y en cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra industria petrolera".



En este contexto, la también ministra de Hidrocarburos resaltó que "Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional".



La salida del tanquero se produce en un contexto de creciente tensión entre ambas naciones, exacerbada por la intensa campaña de hostigamiento de Washington hacia Caracas.



Es importante resaltar las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos contra el gobierno venezolano, que incluyen un notable despliegue militar en el mar Caribe, ataques a supuestas narcolanchas y la incautación de buques que transportan petróleo venezolano. Estas medidas han sido calificadas por el Estado venezolano como "robo" y "acto de piratería". Hasta la fecha, se han confiscado dos tanqueros: el sancionado Skipper y el Centuries.

