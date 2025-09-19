Venezuela insta a la ONU cesar de inmediato acciones militares de EEUU en el mar Caribe

Asamblea General de la ONU

19 de septiembre de 2025.- Venezuela hace un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe.



A través de una publicación, el canciller de la República, Yván Gil, señaló que "los mismos oficiales de EEUU aseguran que estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo".



Agregó que "es fundamental que se respete la soberanía política y territorial de Venezuela y de toda la región caribeña".



Gil compartió el mensaje acompañado del video que muestra la intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU del representante permanente de Venezuela en este organismo, Alexander Yánez, quien denunció las acciones ilegales y violatorias del derecho internacional de EEUU en territorio venezolano.



Durante su intervención, el embajador de Venezuela ante la ONU, Alexander Yánez, también resaltó que desde hace años Venezuela ha sido objeto de una política sistemática de hostigamiento por parte de EEUU.



Además, denunció que las sanciones, campañas de descrédito y desconocimiento de instituciones constitucionales pretenden una intervención extranjera en la nación.



Yánez aseveró que el despliegue militar en el mar Caribe representa una violación flagrante de la carta de la ONU. Asimismo, comentó que amenazan gravemente la estabilidad hemisférica y ponen en peligro los derechos humanos del pueblo venezolano y de la región.