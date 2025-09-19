"No, no lo he hecho": Trump niega conversaciones para preparar un "cambio" de Gobierno en Venezuela

El presidente de Estados Unidos ofreció estas declaraciones en medio de las recientes tensiones entre EEUU y el país por el despliegue militar estadounidense en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio" de Gobierno en Venezuela.

El republicano lo dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido.

Una periodista le preguntó si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre un posible cambio de gestión en Venezuela, a lo que Trump respondió con un escueto: "No, no lo he hecho".

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir, según Washington, el narcotráfico proveniente del país suramericano.

Según Trump, las fuerzas estadounidenses han hundido en aguas internacionales hasta ahora al menos tres embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, matando a las personas que iban a bordo, pero Venezuela niega que fueran traficantes y califica los ataques de "ilegales".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido que su país está en una fase de "lucha no armada", pero, subraya, que si "fuera agredida por el imperio estadounidense" pasaría "inmediatamente" a la "lucha armada" para enfrentar "al grupo yanqui (estadounidense) invasor".

Fuente: EFE