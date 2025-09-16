China insta a EEUU a no usar lucha antinarcotráfico para socavar soberanía de terceros

El gobierno de China declaró este lunes que las acciones de Estados Unidos (EEUU) en el Caribe "amenazan la paz y la seguridad regional".

Lin Jian, vocero de la Cancillería china, afirmó en una conferencia de prensa que acciones como la denunciada por el gobierno venezolano del asalto a una embarcación pesquera, "vulnera gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de otros países, y viola el derecho internacional".

Lin exhortó a la nación estadounidense a "no utilizar la lucha contra el narcotráfico como excusa para socavar la seguridad económica de todos los países y las libertades y derechos que gozan bajo el derecho internacional".

"China apoya firmemente el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transfronteriza, se opone al uso unilateral y excesivo de la fuerza y ​​se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto", añadió.

El Gobierno venezolano afirmó este sábado que un "destructor" estadounidense se subió de manera "ilegal" a una embarcación de Venezuela y ocupó la nave durante ocho horas con "nueve pescadores" a bordo, los cuales -aclaró- estaban en aguas del país suramericano. Según Caracas, esto ocurrió con el propósito de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.