Rusia respalda derecho soberano de Venezuela en administrar sus recursos naturales

El embajador de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdásarov, manifestó la preocupación de su nación, al recibir la noticia sobre la grave provocación sufrida por el buque pesquero venezolano "Carmen Rosa", que fue objeto de acciones ilegales dentro de la Zona Económica Exclusiva de Venezuela.

Este incidente no solo representa una violación de la soberanía venezolana, sino que también pone de manifiesto la creciente tensión en una región que debería ser un modelo de paz y cooperación.

Rusia sostiene, de manera constante y firme, que el Caribe debe ser un espacio de paz, cooperación y buena vecindad.

Además considera que las demostraciones de fuerza y los actos de intimidación, lejos de resolver conflictos, solo generan un clima de desconfianza y hostilidad.

Por lo cual, Rusia manifiesta que estas acciones no solo amenazan la seguridad de Venezuela, sino también ponen en riesgo la estabilidad de toda la región, y afecta a países vecinos asi la comunidad internacional en su conjunto.

En este contexto, Mélik-Bagdásarov, expresa toda la solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y respalda su derecho soberano a administrar sus recursos naturales y a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en aguas propias, sin injerencias externas.

Afirma, que están convencidos de que el único camino hacia una estabilidad duradera es el respeto al derecho internacional, a la soberanía y a la igualdad de todos los Estados, sin distinción de tamaño ni de sistema político.

<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?22" data-telegram-post="embajadarusaven/2551" data-width="100%"></script>