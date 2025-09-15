China afirma que acciones de EE.UU. en el Caribe “amenazan la paz y la seguridad regionales”

El vocero de la cancillería china exhortó a EE.UU. a “no utilizar la lucha contra el narcotráfico como excusa para socavar la seguridad económica de todos los países y las libertades y derechos que gozan bajo el derecho internacional”.

Luego de que Venezuela denunciara que un destructor estadounidense invadió y ocupó por ocho horas una embarcación pesquera venezolana, el Gobierno chino declaró este lunes que las acciones de Estados Unidos (EE.UU.) en el Caribe "amenazan la paz y la seguridad regionales".

Lin Jian, vocero de la Cancillería china, afirmó este día en una conferencia de prensa que las acciones de Estados Unidos "vulnera gravemente la soberanía, la seguridad y los derechos e intereses legítimos de otros países, y viola el derecho internacional".

Lin exhortó a la nación estadounidense a "no utilizar la lucha contra el narcotráfico como excusa para socavar la seguridad económica de todos los países y las libertades y derechos que gozan bajo el derecho internacional".

"China apoya firmemente el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transfronteriza, se opone al uso unilateral y excesivo de la fuerza y ​​se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto", añadió.

El Gobierno venezolano afirmó este sábado que un "destructor" estadounidense se subió de manera "ilegal" a una embarcación de Venezuela y ocupó la nave durante ocho horas con "nueve pescadores" a bordo, los cuales -aclaró- estaban en aguas del país suramericano. Según Caracas, esto ocurrió con el propósito de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.

Las autoridades venezolanas afirmaron que los ocupantes eran "humildes pescadores atuneros, que navegaban a 48 millas náuticas de la Isla de La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana".

El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que este suceso "refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas".

Estados Unidos tiene desplegados cerca de Venezuela un submarino propulsado por energía nuclear y ocho barcos militares con misiles. Además, ha ordenado que diez aviones F-35 de combate sean enviados a una base aérea en Puerto Rico. Según Venezuela, estas acciones buscan provocar un "cambio de régimen".