Venezolanos rescatados del Cecot exigen a la ONU condenar trato inhumano recibido

10 de septiembre de 2025.- Desde el Palacio de las Naciones, ubicado en Ginebra, Suiza; el ciudadano venezolano, Arturo Suárez Trejo; exigió este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se pronunciara respecto a las violaciones de derechos humanos que padecieron los migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en El Salvador. Suárez figuró entre las personas que permanecieron secuestradas en el Cecot durante cuatro meses.



«Los tratos a los que fuimos sometidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos, por ende, solicitamos pronunciamientos oficiales de sus oficinas que condene el ilegal proceder del gobierno salvadoreño, y exige el cese de cualquier medida que ponga en riesgo la libertad y derechos humanos de los migrantes», declaró el ciudadano venezolano.



En este sentido, denunció explícitamente los crímenes de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada a la que sometieron a los migrantes, además de señalar que las autoridades de EE.UU. y El Salvador nunca informaron sobre el delito cometido, además de impedir el contacto de los detenidos con abogados o familiares, aunado a las torturas ejecutadas por agentes del Cecot»,



Asimismo, lamentó que el despacho de la ONU no exigiera inmediatamente la libertad de todos los venezolanos encarcelados en el Cecot. Por otra parte, Suárez solicitó que el organismo internacional presione a Estados Unidos para que dicha nación cese la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra sus connacionales radicados en territorio estadounidense.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 567 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)