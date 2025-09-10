Una matanza en el mar marca el descenso de Estados Unidos hacia un poder sin ley

Estados Unidos ha cruzado una línea peligrosa.



La semana pasada, una plataforma militar estadounidense destruyó una pequeña embarcación en el Caribe, matando a 11 personas que, según la administración Trump, eran narcotraficantes. No fue una interceptación. No fue un abordaje con la autoridad legal de la Guardia Costera. Fue un ataque: ordenado desde Washington, ejecutado en aguas internacionales y justificado con poco más que "confíen en nosotros". El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a Fox que los funcionarios "sabían exactamente quién estaba en esa embarcación" y "exactamente qué estaban haciendo". No presentó ninguna prueba.



Esto no fue una operación antidrogas. No fue una acción policial. Fue un asesinato sin proceso. Y, al parecer, contravenía la letra y el espíritu de la ley.



Durante décadas, el ejército y la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado cargamentos de droga en el Caribe y el Pacífico Oriental bajo un estricto marco legal: los oficiales de la Guardia Costera controlaban tácticamente los buques de la Armada, invocaban la autoridad policial, detenían las embarcaciones y detenían a las tripulaciones para su procesamiento. El objetivo no es la ejecución, sino la interdicción dentro del derecho internacional.



El ataque de esta semana destrozó ese marco. A los pasajeros a bordo no se les dio la oportunidad de rendirse. No se presentaron pruebas. No se citaron las reglas de combate. La administración se atribuyó la autoridad de matar solo por sospecha.



El derecho internacional no permite tal acción. Un buque en aguas internacionales no es un objetivo legítimo simplemente porque así lo digan las autoridades. Sostener que los narcóticos representan un peligro a largo plazo para los estadounidenses es, en el mejor de los casos, un argumento político débil, no una justificación legal para el uso de la fuerza. A menos que este barco representara una amenaza inminente de ataque —lo cual nadie ha afirmado—, volarlo del agua no es defensa propia. Es matar en el mar. Un gobierno que ignora estas distinciones no está luchando contra los cárteles. Está ignorando el estado de derecho.



Más allá de las graves violaciones de la ley y la Constitución, existe un enorme peligro estratégico. Al redefinir a los traficantes como objetivos militares legítimos, la administración ha sumido a Estados Unidos en otra guerra sin límites.



¿Quién es el enemigo? "Los cárteles", nos dicen. Pero los cárteles no son ejércitos. Son redes que se extienden por países y se mezclan con la población civil. Declararles la guerra es como declararles la guerra a la pobreza o al terrorismo: sumergirse en una campaña interminable que no se puede «ganar».



¿Dónde está el campo de batalla? ¿El Caribe? ¿Venezuela? ¿Centroamérica? De la noche a la mañana, las autoridades cambiaron su versión sobre el destino del buque destruido: primero, "probablemente se dirigía a Trinidad o a algún otro país del Caribe", luego, figuraba entre "amenazas inminentes para Estados Unidos". Si la geografía es tan flexible, no hay límite para dónde podría caer el próximo ataque.



¿Y cuál es el objetivo? "Destruirlos y eliminarlos", en palabras del secretario de Estado, Marco Rubio. Eso no es estrategia; es bravuconería. Ya lo hemos intentado antes, en Irak, Afganistán y Yemen. Matar a "objetivos de alto valor" no puso fin a la guerra contra el terrorismo.



Estados Unidos se está adentrando en una guerra de asesinatos no declarada en medio hemisferio, liderada por funcionarios irresponsables que equiparan explosiones con eficacia.



Aún más peligroso es el contexto: el fallo de la Corte Suprema que establece que los presidentes gozan de inmunidad ante el enjuiciamiento por "actos oficiales". Los expertos advirtieron que esto otorgaría al comandante en jefe licencia para cometer asesinatos. La mayoría desestimó esos temores. Ahora, el presidente ha ordenado asesinatos en aguas internacionales.



Once personas han muerto, no por el debido proceso, sino por decreto. El secretario de Defensa presume de ello en televisión. Y el presidente no enfrentará ninguna consecuencia.



Esto ya no es abstracto. La ley se ha reescrito en tiempo real: un presidente puede matar, y no hay recurso. Eso no es fuerza. Eso es autoritarismo.



¿Qué significa esto para el principio de control civil, cuando quienes lo ejercen no enfrentan consecuencias por abuso? ¿Qué significa para nuestras fuerzas armadas, cuando se les ordena llevar a cabo misiones que violan los estándares que han jurado defender?



Lo que ocurre en el extranjero no se queda en el extranjero. Un gobierno que extiende su autoridad legal en el extranjero no dudará en hacer lo mismo en su país. El mismo comandante en jefe que ordenó un ataque contra un barco en aguas internacionales ya ha ordenado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses a pesar de las objeciones de los líderes locales. La lógica es idéntica: redefinir la amenaza, borrar las distinciones legales y justificar la fuerza como la primera herramienta. Hoy son los "traficantes" en el Caribe. Mañana serán los "criminales" en Chicago o los "radicales" en Atlanta.



Este ataque no se trata solo de 11 vidas perdidas en el mar. Se trata del precedente que se sienta cuando las fuerzas armadas se desvinculan de la ley y el silencio de los altos mandos normaliza el abuso.



El costo no se medirá en un barco destruido. Se medirá en la erosión de la ley, la estrategia y la confianza. Legalmente, Estados Unidos ha abandonado el marco que distinguía la interdicción del asesinato. Constitucionalmente, la inmunidad presidencial ha quedado al descubierto: el comandante en jefe de la potencia militar más destructiva de la historia ha quedado fuera del alcance de la ley. Estratégicamente, hemos entrado en otra guerra interminable contra un concepto, no contra un enemigo. Internamente, la erosión de las fronteras internacionales alimenta la erosión de las fronteras nacionales.



Las leyes de la guerra, los principios de proporcionalidad, el entrenamiento inculcado a cada oficial, todo contradice lo ocurrido en el Caribe. Sin embargo, el silencio ha prevalecido. Y el silencio es aquiescencia. Cada concesión ratifica el abuso de la fuerza hasta que se vuelve rutinario. Así es como se corroen las instituciones. Así es como mueren las democracias.



El ataque en el Caribe no es la acción de una nación fuerte. Es una advertencia. Se trata de si el ejército estadounidense sigue siendo una institución de derecho y principios, o si se convierte en un arma obediente en manos de un presidente sin ley.



Una república que permite a sus líderes matar sin ley, librar guerras sin estrategia y desplegar tropas sin límite es una república en grave peligro. El Congreso no la detendrá. Los tribunales no la detendrán. Eso deja a quienes no han jurado lealtad a un hombre, sino a la Constitución.



El juramento es claro: las órdenes ilegales, ya sean extranjeras o nacionales, deben ser desobedecidas. Guardar silencio mientras se abusa del ejército no es moderación. Es traición.

Autor: Jon Duffy, capitán retirado de la Marina. Su carrera en servicio activo incluyó mando marítimo y funciones de seguridad nacional. Escribe sobre liderazgo y democracia.

Fuente: Defense One