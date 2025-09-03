Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

03-09-25.-El gobierno colombiano activó el PEP Tutor, un permiso especial que permite a padres venezolanos sin estatus migratorio regularizar su situación si tienen hijos menores con Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente. La medida busca proteger a familias que llegaron antes de 2021 pero no lograron legalizar su estadía.Katherin Rodríguez, abogada especializada en migración, explicó en entrevista concedida a Gladys Rodríguez para el Circuito Éxitos: «Este documento beneficia a padres que carecen de visa o permiso, pero cuyos hijos tienen PEP emitido antes del 31 de diciembre de 2023. Los menores ya acceden a educación y salud, y ahora sus tutores podrán regularizarse».La abogada aclaró que el trámite depende del estatus legal del niño: «El PEP del menor debe estar activo. Así, los padres obtendrán un documento que les permite residir legalmente y ser reconocidos como representantes legales en Colombia».Tambien te puede interesar: Princesa de Liechtenstein se casa con empresario venezolano en boda íntimaEsta medida busca reducir la vulnerabilidad de familias migrantes y garantizar la unidad familiar. El PEP Tutor representa un avance en la política migratoria colombiana y sería hasta mayo de 2031 informó la abogada.