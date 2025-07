(VIDEO) Tarek William Saab denuncia que 250 venezolanos han sufrido “desaparición forzada” en las cárceles de El Salvador

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseguró que 250 venezolanos han sido sufrido “desaparición forzada” en las cárceles de El Salvador, luego que fueran “secuestradas” por el gobierno de Estados Unidos que los trasladó ilegalmente al país centroamericano.



De igual manera, el Fiscal respaldó la declaración del presidente Nicolás Maduro durante la transmisión del programa Con Maduro +, este lunes, en la que acusa al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele de proponer un canje: la liberación de ciudadanos venezolanos secuestrados y desaparecidos forzosamente a cambio de terroristas judicializados en el país.





Calificó de "absurdo y depravado, el intento de canjear a los venezolanos, secuestrados ilegalmente, por unos terroristas venezolanos, judicializados con el debido proceso, por intentar magnicidio, por asaltar cuarteles, por hacer atentados con drones y buscar, lamentablemente para ellos… No, no lo van a lograr jamás, nada más y nada menos, que acabar con el alto mando político militar, de la nación".



Saab negó que la salida de venezolanos de Estados Unidos sea una "deportación" y, en su lugar, la calificó de "secuestro forzado". Asimismo, denunció un supuesto pacto secreto entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), apoyado en revelaciones del diario New York Times.



El Fiscal enfatizó que una deportación implica un proceso judicial con la intervención de un tribunal y un fiscal. Sin embargo, acusó a Estados Unidos de "tomar literalmente por asalto en las casas, en los lugares de trabajo y en las avenidas a venezolanos de buena voluntad", a quienes, según sus palabras, "trasladó ilegalmente luego de secuestrarlos".



Asimismo, el titular del Ministerio Público, lamentó la falta de una lista oficial de estas personas, indicando que han recabado más de cien nombres a través de denuncias de familiares y evidencias en redes sociales de sus traslados. Consideró que estas acciones constituyen una "desaparición forzada", violando el Estatuto de Roma y las convenciones internacionales.



En forma contundente, Saab describió a Nayib Bukele, como una "mezcla de Hitler con Netanyahu y con todo lo peor de Franco". Sostuvo que, a pesar de los intentos de Bukele por proyectar una imagen "cool" en los medios y plataformas como TikTok, su "máscara se le cae".



Citó al New York Times, donde revela "con lujo de detalles" cómo Bukele "tranzó con el gobierno estadounidense para que los pandilleros más peligrosos de la Mara Salvatrucha fuesen trasladados a El Salvador", a cambio de no enfrentar juicios en Estados Unidos.



El Fiscal General recordó que la Mara Salvatrucha opera a nivel mundial y fue formada en Estados Unidos, no en El Salvador. Argumentó que el presunto acuerdo buscaba evitar que estos delincuentes, que serían testigos en juicios en Estados Unidos, revelaran el "pacto secreto" entre los maras y Bukele, quien tildó de "criminal" y "dictador".



Saab finalizó su intervención denunciando el "doble rasero" de estas acciones y haciendo un llamado a que "el mundo despierte" y aísle al presidente salvadoreño por sus acciones.