Estados Unidos: Juez ordena evaluación mental para el venezolano José Ibarra condenado por asesinar a Laken Riley

ATLANTA, 10 de julio de 2025. — Un juez ordenó una evaluación mental del venezolano condenado por el asesinato de Laken Riley, estudiante de enfermería de Georgia, informó wkrn.com y Prensa Asociada.

En noviembre, un juez declaró a José Ibarra culpable de asesinato y otros delitos relacionados con el asesinato de Riley, ocurrido en febrero de 2024, y lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ibarra busca un nuevo juicio, y sus abogados solicitaron al juez que ordene una evaluación mental como parte de dicho proceso.

La orden del juez H. Patrick Haggard del Tribunal Superior del Condado de Clarke para una evaluación mental fue enviada el martes al Departamento de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo del estado, según una carta presentada ante el tribunal.

El asesinato de Riley se convirtió en parte del debate nacional sobre inmigración durante la campaña presidencial del año pasado. Ibarra había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y se le permitió quedarse mientras tramitaba su caso de inmigración, informaron las autoridades federales de inmigración tras su arresto. En enero, el presidente Donald Trump promulgó la Ley Laken Riley, que exige la detención de inmigrantes no autorizados acusados ​​de robo y delitos violentos.

La fiscalía afirmó que Ibarra se topó con Riley mientras corría en el campus de la Universidad de Georgia el 22 de febrero y la mató durante un forcejeo. Riley, de 22 años, estudiaba en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, que también tiene un campus en Athens, a unos 115 kilómetros (70 millas) al este de Atlanta.

En un documento judicial presentado el mes pasado, los abogados de Ibarra, James Luttrell y David Douds, encargados de la investigación posterior a la condena, afirmaron que creen que Ibarra padece una "deficiencia congénita" que podría incapacitarlo para preparar una defensa y ser juzgado. Ibarra "carece de la capacidad mental" para comprender el proceso, y su abogado escribió que cree que así era en el momento del asesinato y en el juicio.

Ibarra, de 27 años, había renunciado a su derecho a un juicio por jurado, lo que significa que correspondía exclusivamente al juez del Tribunal Superior del Condado de Athens-Clarke, H. Patrick Haggard, conocer y decidir el caso.

"Un acusado en un proceso penal debe participar personal e inteligentemente en la renuncia al derecho constitucional a un juicio por jurado", escribieron Luttrell y Douds, señalando que el abogado litigante de Ibarra no solicitó una evaluación de competencia.

La fiscal Sheila Ross escribió en un escrito judicial en respuesta a la solicitud que no existían objeciones ni preocupaciones sobre la competencia de Ibarra antes del juicio y que no hay nada en el expediente que sugiera que el acusado no fuera competente durante el juicio. Sin embargo, indicó que no se opone a la solicitud de una evaluación de competencia.

La semana pasada, Haggard presentó una orden solicitando al Departamento de Salud Conductual y Discapacidades del Desarrollo que evaluara a Ibarra con la ayuda de un intérprete en castellano.

Solicitó que se determinara si Ibarra era capaz de comprender los procedimientos previos al juicio que implicaban la renuncia a su derecho a un juicio por jurado, así como el juicio mismo, y si era capaz de ayudar a su abogado a preparar su defensa. También desea saber si Ibarra comprende los procedimientos posteriores a la condena y si puede ayudar en la preparación de su defensa.

Ibarra fue condenado el 20 de noviembre y sus abogados presentaron una solicitud de nuevo juicio el 2 de diciembre. Según la ley de Georgia, la notificación de apelación debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la firmeza de la condena, que es la fecha de la sentencia o la denegación de la solicitud de nuevo juicio, la que ocurra más tarde. Por lo tanto, la presentación de una solicitud de nuevo juicio extiende efectivamente el plazo para presentar una apelación.