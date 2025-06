Gobierno de Venezuela anuncia reactivación de sus servicios consulares con Panamá

20-06-25.-El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que reactivará, en los «próximos días», los servicios consulares con Panamá, país con el que no tiene relaciones diplomáticas desde julio de 2024.A través de un comunicado, Venezuela informó que esta decisión se da «ante la imperiosa necesidad de atender los asuntos consulares de sus nacionales».«Esta medida tiene como objetivo prioritario brindar asistencia y protección a las comunidades panameñas y venezolanas residentes en ambos países», agregó el Ejecutivo de Nicolás Maduro.En el comunicado, Venezuela no precisó si retomará relaciones diplomáticas con Panamá, suspendidas tras el cuestionamiento expresado por el Gobierno de José Raúl Mulino a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en el país caribeño, en las que Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude de parte de la oposición.El pasado mayo, Venezuela autorizó la reanudación de los vuelos comerciales con Panamá, tras casi diez meses suspendidos.Estas operaciones estuvieron detenidas por orden del Ejecutivo de Maduro desde el 31 de julio de 2024, cuando también cerró la conexión aérea con República Dominicana, en respuesta a lo que consideró entonces como «acciones injerencistas» por parte de estos países en relación con las presidenciales celebradas ese mes en Venezuela.Los Gobiernos de Panamá y República Dominicana, junto con los de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú habían manifestado entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales y exigieron la revisión completa de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria ha denunciado como «fraudulento».Posteriormente, Caracas exigió a Panamá y a otros países latinoamericanos, «el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano», en rechazo a sus declaraciones sobre las presidenciales.Así mismo, Venezuela decidió «retirar todo el personal diplomático de las misiones» en esos países.El jueves pasado, los Gobiernos de Venezuela y Uruguay anunciaron que reactivarán «en los próximos días» sus servicios consulares en Caracas y Montevideo para atender a sus connacionales, pero no precisaron si retomarán sus relaciones diplomáticas, también rotas en julio de 2024.Uruguay confirmó esta medida, aunque precisó que no cambiará su decisión política en relación al no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.