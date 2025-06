Venezuela y Uruguay reactivarán en los próximos días los servicios consulares de Uruguay en Caracas y de Venezuela en Montevideo, para atender a las respectivas comunidades.

Así lo dio a conocer el canciller venezolano, Yván Gil, a través de un comunicado, en el que precisó que esta decisión se debe a un trabajo realizado en conjunto.

Recientemente, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró que el hecho de no tener relaciones con Venezuela está complicando algunas situaciones y destacó que se debe encontrar «algún mecanismo consular» con el país caribeño.

Yván Gil, canciller de Venezuela, resaltó que la reactivación de los servicios consulares es el resultado del trabajo conjunto entre las autoridades venezolanas y uruguayas.

«Por el hecho de no tener un mínimo de relaciones consultares con Venezuela todo se nos está complicando con ese país y estamos buscando, tratando de acelerar caminos no para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que hoy no está planteado, pero algún mecanismo consular. En eso tenemos que acelerar el ritmo», dijo en una rueda de prensa.

El quiebre diplomático entre Uruguay y Venezuela se consolidó tras la llegada al poder del entonces presidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), cuando el país adoptó una postura más crítica frente al Gobierno del mandatario Nicolás Maduro, a diferencia de la administración de Tabaré Vásquez (2015-2020), que había optado por la neutralidad.