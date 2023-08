Era venezolana la mujer que se lanzó de un séptimo piso tras el sismo en Bogotá

18-08-23.-El Comando de Atención Inmediata (CAI) de Colombia informó que la mujer que decidió lanzarse de un séptimo piso durante el sismo de 6,1 en Bogotá, este viernes 17 de agosto, era venezolana, y accionó de esta manera tras un ataque de pánico por no poder salir del apartamento donde se encontraba.La víctima quedó identificada como María Liz Moreno Mosquera, de 26 años de edad, quien al ver que la puerta se encontraba trancada optó por salir por la ventana del edificio, ubicado en el conjunto Madelena Urbano II, en la capital colombiana.Las autoridades explicaron en la minuta policial que, la joven llegó anoche al apartamento, que le pertenecía a un amigo, para ver películas con él. Sin embargo, este salió a trabajar temprano y dejó a María Liz durmiendo en una de las habitaciones.Al interior del apartamento se encontraba otro ciudadano que es arrendatario de una habitación, quien no se percató que la venezolana se encontraba en el cuarto, posterior a eso salió a trabajar y cerró la puerta con seguro.Durante el sismo, María Liz se despierta y se percata que la puerta estaba con cerradura, lo que originó que el pánico se apoderara de ella en cuestión de minutos.Se conoció que la joven llamó a sus familiares más cercanos manifestando que tenía mucho miedo y que no podía salir, por lo cual decidió lanzarse.Al lugar de los hechos, se encuentran comisiones de bomberos, la policía de Colombia, la Alcaldía y unidades de salud mental.Por otra parte, se pudo conocer que en la noche de este jueves, hacia las 8:15 p.m., un nuevo temblor se registró en el país. Según el Servicio Geológico Colombiano, tuvo una magnitud de 5,1, superficial, y su epicentro fue Restrepo, en el Meta.