Saime a domicilio entregará prórrogas de pasaporte a venezolanos en todo el mundo

3 de Marzo - El Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Dr. Gustavo Vizcaíno Gil, informó que los venezolanos en el extranjero podrán solicitar su prórroga de pasaporte y recibirla directamente en el país donde se encuentren.



Recordó que este servicio había sido implementado inicialmente para hacer llegar el documento de identificación a los venezolanos en aquellos países donde Venezuela, producto del asedio a las representaciones diplomáticas, no tiene presencia consular. Ahora los usuarios podrán solicitar, de forma opcional, la recepción de su documento directamente en su dirección domiciliaria.



Las declaraciones las emitió durante una trasmisión a través de la cuenta Instagram @redsocialsaime, donde mantuvo una dinámica de preguntas y respuestas con los usuarios que participaron en el Instalive, quienes después de suministrar su número de cédula junto a la exposición de su caso, el equipo multidisciplinario de tecnología brindaba respuestas oportunas.



Durante el "En Vivo", Vizcaíno explicó que los documentos para los venezolanos en Canadá se encuentran impresos para ser entregados en dicho país; sin embargo, las autoridades canadienses no han permitido hacer llegar los pasaportes y prórrogas a nuestros connacionales. "Se han realizado las gestiones diplomáticas para permitir el ingreso de valijas para nuestros compatriotas, pero quien no permite el ingreso de estos es el gobierno de Canadá", al no reconocer a las autoridades legítimas de Venezuela. Afirmó que la nueva modalidad permitirá hacer llegar los documentos de viaje a sus titulares a través de empresas de encomiendas.



Botón Banesco activo



La máxima autoridad del ente identificador aclaró que después de realizar las adecuaciones tecnológicas con la plataforma de pago de Banesco se reactiva esta modalidad para brindar una nueva opción a través de la banca privada. "Aquellos ciudadanos a los que Banesco le debitó el dinero y no se emitió el trámite, la entidad financiera realizará el respectivo reintegro de fondos. Además, desde este mismo momento, podrán realizar el pago de su trámite a través de la mencionada banca" sin contratiempos.



Migración



De igual forma, Vizcaíno explicó que los venezolanos que presentan movimientos migratorios en el portal, podrán solucionar esta incidencia en la sede principal del Saime. Para los venezolanos que se encuentran en el extranjero, podrán "autorizar a un familiar, con la copia del pasaporte donde se evidencia la salida y entrada del país. En caso contrario, si el ingreso o salida del país fue de forma irregular, deberá cancelar la multa respectiva ante la autoridad migratoria". Vizcaíno resaltó que en cuanto a los ciudadanos venezolanos con doble nacionalidad, deberán hacer uso de la nacionalidad venezolana para ingresar, permanecer y salir del país y recordó que los venezolanos podrán ingresar con sus documentos vencidos al territorio nacional.



Valijas consulares



Vizcaíno informó que en países como Chile, Ecuador y Argentina la demanda de documentos de viaje es muy alta, y las representaciones consulares de estos países trabajan para atender más de 200 usuarios diariamente. "Los invito a tener paciencia, diariamente el Saime asigna citas a cada consulado. El llamado es no acudir a gestores que estafan al pueblo". Explicó que recientemente se enviaron valijas a México, Ecuador, Chile, Argentina y Panamá. Resaltó que la institución trabaja en conjunto con la cancillería venezolana para garantizar la identificación del Pueblo. "En lo que va de años 2022, hemos recibido a través de la plataforma www.saime.gob.ve 99 mil 681 solicitudes de pasaporte, 37 mil solicitudes de prórrogas en el territorio nacional y más de 45 mil solicitudes consulares" puntualizó Vizcaíno a la vez que invitó a los usuarios a "realizar sus trámites personalmente y no acudir a estafadores que utilizan las redes sociales, con perfiles falsos" para afectar el patrimonio de los venezolanos.



Atención a ciudadanos de la Patria Grande



En el instalive los usuarios consultaron cuál es el procedimiento para ser atendidos en trámites de extranjería. Vizcaíno instó a los ciudadanos de la Patria Grande que hacen vida en nuestro país a asistir a la oficina ubicada en Coche, Caracas, donde podrán realizar sus trámites de recuento, visados, cédulas, etc. Resaltó que el procedimiento de identificación es distinto y necesita, por regulaciones nacionales, cumplir varios procedimientos. Vizcaíno expresó que el equipo de tecnología del Saime trabaja en varias opciones para que estos trámites se puedan realizar de forma electrónica.