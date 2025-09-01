Comité autónomo independiente de trabajadores participará en el debate de la constituyente sindical

Miembros de CAIT debatiendo el tema de la Cosntituyente Sindical

1 de septiembre de 2025.- El sábado 23 de agosto, en una reunión del Comité Autónomo Independiente de Trabajadores (as) CAIT, se realizó una primera discusión sobre el anuncio del presidente Nicolás Maduro de convocar una constituyente sindical. Según el jefe del Estado, esto tiene como objetivo superar las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, que se ve como viejo y agotado, y avanzar hacia la formación de nuevos y fuertes movimientos. La propuesta ha reavivado el debate dentro del movimiento obrero sobre el futuro del sindicalismo y los derechos laborales establecidos en la constitución.



Días después, Francisco Torrealba, el 21 de agosto en una extensa entrevista en el programa "Hablando Claro" de Venezuela News. Se encargó de ampliar y contextualizar la convocatoria realizada por Nicolás.



Para Torrealba se trata de repensar todo lo que tiene que ver con la clase obrera y con el mundo del trabajo en Venezuela, sin ningún tipo de complejos:



La estrategia de los CPTT En el nuevo modelo económico, el tema productivo, las formas de producción y de vigilancia de los niveles de eficiencia de la producción. Revisar las fórmulas de cálculo de los beneficios que existen en la lott y en las convenciones colectivas. Marchar a un modelo de contratos por ramas de industria. Revisar y debatir, horario, jornadas, beneficios, compromisos por tareas y el concepto del salario. Concepto de salario mínimo y la indexación del ingreso mensual. Repensar el tema de las prestaciones sociales (revisión del régimen de prestaciones sociales) la regulación del trabajo de deliverys, y en los emprendimientos. Las pensiones, las jubilaciones las ha tenido que asumir en su totalidad el Estado venezolano. Cuando estos son sistemas, normalmente son sistemas universales, pero contributivos, solidarios.



En materia de libertad sindical modificar la lott cuando establece que 20 o más trabajadores pueden formar un sindicato para acabar con la proliferación de tantos sindicatos. La constituyente obrera no es una constituyente para reformar la constitución, pero sí puede producir y va a recomendaciones concretas para cuando se elija la asamblea nacional constituyente en el momento que se defina la convocatoria de reformar de la Constitución.



Si de algo ha servido la entrevista del diputado y representante de la clase obrera en el PSUV, es que coloca en blanco y negro el alcance de la propuesta de constituyente sindical, que expresa una tendencia dentro del gobierno que apuesta por revisar el marco constitucional y la LOTT, en sintonía con una nueva economía afín con la liberalización y la desregulación de ciertos mercados. Esto incluye la dolarización parcial de la economía, la transferencia de activos, nuevos vínculos con Fedecámaras, el gremio empresarial, apertura a las inversiones internacionales en petróleo, gas, petroquímica y refinación, Zonas Económicas Especiales, el sector agroalimentario, un modelo en el que la propiedad privada de los medios de producción es la regla y los agentes económicos operan con exorbitantes tasas de ganancias. Esta orientación se traduce en el estrangulamiento del salario de los trabajadores, la precarización del empleo y la flexibilización de las relaciones de trabajo.



Quedan algunos temas por definir: ¿quién convoca la constituyente sindical?, ¿cómo se va a elegir?, ¿cuál será su tiempo de funcionamiento?, ¿dónde van a funcionar?, ¿cuántos integrantes van a ser?, su reglamento, y estará abierta para todo el movimiento sindical.



El CAIT, como parte constitutiva del movimiento de trabajadores, desde nuestra perspectiva, consideramos fundamental participar en dicho debate desde la perspectiva de autonomía e independencia de los trabajadores, con el intercambio con todos los sectores de trabajadores de diferentes orígenes políticos y sindicales. De tal manera, hemos acordado organizar esta discusión de la manera más amplia, que llamaremos DEBATE CONSTITUYENTE Y LOS TRABAJADORES. Con foros, conversatorios y pronunciamientos sobre los diferentes aspectos de la constituyente sindical, la elaboración de un boletín electrónico, invitamos a la clase trabajadora a implicarse en esta discusión.