Trabajadores desincorporados de Alcasa aseguran que agotarán las instancias hasta recuperar sus puestos de trabajo

25-08-25.-Un grupo de trabajadores no requeridos o desincorporados de CVG Alcasa regresaron a la Inspectoría del Trabajo este miércoles 20 de agosto, para conocer los avances con respecto al reclamo que introdujeron hace varios meses para exigir a la directiva de la estatal la recuperación de sus puestos de trabajo.



“Estamos insistiendo en lograr la notificación patronal en el proceso de reclamo laboral que tenemos ante esta instancia. El proceso inició el 20 de mayo de 2025 y hasta el presente no se ha logrado la notificación por razones que desconocemos. Exhorto al ministro del Trabajo y sus dependencias a que tome las decisiones correctas, a que gire las órdenes conducentes a los fines de lograr la materialización de la notificación a la empresa CVG Alcasa”, puntualizó José Medina, abogado que lleva la causa.



Este reclamo abarca un grupo de 38 trabajadores que permanecen como desactivados desde el año 2017. En este sentido, el jurista introdujo el reclamo ante la inspectoría y, tras este proceso, la compañía debía ser notificada del reclamo para alcanzar una conciliación; no obstante, hasta la fecha no se ha efectuado tal notificación.



“Ellos ya están en cuenta porque hace dos semanas estuvimos en CVG Casa Matriz y le consignamos una notificación al presidente de esta institución (Gustavo Caldera). Consideramos que la empresa está totalmente notificada y en cuenta de lo que está ocurriendo. Es irrelevante seguir dando vueltas y moverse en causas que no justifican lo tardío de la notificación. La inspectoría está obligada de realizar esta notificación”, expresó Medina.



El artículo 513 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) establece el procedimiento de reclamo ante la Inspectoría del Trabajo para resolver conflictos relacionados con las condiciones de trabajo. El procedimiento establece que se debe presentar el reclamo, notificar al patrono, celebrar una audiencia y alcanzar un acuerdo: situación que no se ha llevado a cabo en torno a esta denuncia.



“Este es un procedimiento de reclamo expedito, corto que ya debió haber ocurrido. Hemos insistido insaciablemente en forma escrita y oral. Hemos concurrido a las instalaciones físicas de la inspectoría, pero hasta el día de hoy no la hemos obtenido. Seguiremos abordando la vía jurídica y tratando de lograr nuestro cometido. Si finalizando el mes de agosto no ha cumplido, acudiremos al Tribunal Contencioso Administrativo a interponer un recurso de abstención y carencia”, finalizó Medina.



Los derechos del trabajador están vigentes



Una de las cosas que solicita el abogado que lleva la causa es que los trabajadores perciban todos los sueldos, beneficios y pagos dejados de efectuarse durante el tiempo que estuvieron fuera de la compañía. Sobre esto, Medina aseguró que los empleados “no perderán ningún derecho porque estos prescriben a los 10 años, quien saldrá afectado es la planta porque los pasivos continúan”.



Luis Felipe Medina, dirigente sindical y trabajador de CVG Alcasa, aseguró que la compañía ha vulnerado sus derechos durante los últimos años y violentado la Constitución nacional.



“Nosotros hacemos énfasis en el artículo 87 que habla del derecho al trabajo a aquellos que somos no requeridos, figura existente en este país y en esta ley que reformó Hugo Chávez Frías el 7 de mayo del 2002. Luego vienen los tratados de la Organización Internacional del Trabajo que llegó en 2018 y no ha hecho público y notorio las reuniones que han tenido con el Estado. Resaltamos el convenio 87 de autonomía sindical”, alegó Medina.



Derecho a la agrupación sindical: trabajadores rechazan vulneración a los sindicatos



Sobre las declaraciones ofrecidas recientemente por Nicolás Maduro, quien aseguró que es necesario eliminar las agrupaciones sindicales, los protestantes rechazaron tal aseveración, enfatizando en la necesidad de recuperar las conquistas y logros que perdieron durante la última década.



“El presidente está siendo mal asesorado y yo creo que tienen que buscar juristas de verdad y estén empapados del marco legal porque la Constitución en el artículo 96 da derecho a tener contratación colectiva y sentarme con el patrón. Yo creo que el presidente está mal asesorado, está jugando a la carrera y está siendo dirigido por dirigentes que fracasaron en el país y en el estado”, denunció el trabajador.

