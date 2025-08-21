Militantes de Colombia y Venezuela condenaron la Injerencia del Gobierno de EEUU en Venezuela

21 de agosto de 2025.- En el contexto de la reunión virtual del 16 de agosto, en la que participaron militantes sindicales y sociales de diversos orígenes políticos de Colombia y Venezuela, se llevó a cabo con el objetivo de preparar lo que será el desarrollo de la conferencia continental sobre el derecho a migrar y los derechos de los migrantes, así como la defensa de la soberanía. Este evento se realizará en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 2025 y ha sido convocado por sindicalistas, militantes de Morena (el partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum), incluyendo a la diputada María Magdalena Rosales Cruz y representantes de movimientos populares. Se acordó la siguiente declaración.



Declaración



El gobierno de Trump ha realizado detenciones, reclusiones y deportaciones masivas de millones de trabajadores emigrantes. Asimismo, ha impuesto aranceles, especialmente en Brasil, donde se han implementado tarifas del 50 % por razones puramente políticas. Washington ha mostrado su desaprobación hacia las sanciones impuestas por la justicia brasileña a mediados de julio al expresidente Jair Bolsonaro, quien ha sido procesado por golpista, intentando evitar que Lula asumiera la presidencia, a pesar de haber sido elegido legítimamente. Trump ahora intensifica su agresión bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico.



Estados Unidos ha anunciado el despliegue de 4.000 soldados en el sur del mar Caribe con el objetivo de frenar el tráfico de drogas desde Venezuela. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la administración de Donald Trump está dispuesta a utilizar todos sus recursos para llevar ante la justicia a los responsables del narcotráfico, considerando al gobierno de Nicolás Maduro como un "narco-régimen" y al presidente venezolano como un narcotraficante fugitivo, por quien se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.



Este enfoque no es nuevo, ya que Estados Unidos ha utilizado la narrativa del narcotráfico como justificación para intervenciones en el pasado, como en el caso del "Plan Colombia", que resultó en una fuerte militarización sin detener el negocio de las drogas, pero consolidó la presencia militar estadounidense en la región. Ahora, Venezuela se encuentra bajo un esquema similar, donde se criminaliza a un gobierno incómodo para justificar un despliegue militar.



La presidenta Claudia Sheinbaum ya ha declarado que no permitirá operaciones estadounidenses en territorio mexicano. El presidente Gustavo Petro, ha advertido que una operación militar contra Venezuela sin la aprobación de países hermanos será una agresión contra América Latina y el Caribe. Además, ha ordenado a las fuerzas armadas colombianas rechazar cualquier intervención militar de EE. UU. en Venezuela. El presidente colombiano ha pedido que los ministros y cancilleres de América Latina deben reunirse a la mayor brevedad posible



Urge una cohesión regional



Reiteramos: Ningún país podrá resistir la presión por separado del imperialismo. La movilización unida del pueblo latinoamericano, junto con los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, es urgente para bloquear las amenazas y ataques de Trump. En diferentes partes del mundo, se fortalece la oposición a las políticas del imperialismo y a los ataques contra los derechos laborales en Estados Unidos, el pueblo trabajador se une a la causa de los inmigrantes.



Rechazamos y condenamos las acciones injerencistas del Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, que buscan legitimar la intervención militar en América Latina y el Caribe bajo el pretexto de combatir los cárteles de la droga. Las verdaderas intenciones del imperialismo, es el control del comercio internacional que circula por la zona, de las grandes reservas de petróleo, igualmente las acciones violentas están siendo replicadas por la extrema derecha venezolana en su afán por desestabilizar el país.



Movilización en todo el continente en respuesta a la ofensiva de Trump



Viva la lucha de los trabajadores y los pueblos de las Américas



Abajo el imperialismo y la política criminal de Trump



Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores (as) (CAIT)- Venezuela



Foro Internacional de Víctimas – (Zulia)



Movimiento Progresista Alternativo – Colombia



La Red Socialista- Colombia

