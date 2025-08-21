Sindicalista José Bodas alerta que el Gobierno no puede convocar una "constituyente sindical", porque "es el principal patrono del país"

José Bodas Credito: C.punto

21-08-25.-Sindicalistas llaman a “un congreso de la clase trabajadora” que elija delegados en asambleas y se desmarque de la “constituyente sindical” que convoca el Ejecutivo, porque el Gobierno no debe mezclarse en los asuntos de los trabajadores ya que es el principal patrono del país.



Así lo señala el dirigente sindical José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), quien indica que “recientemente el presidente de la República Maduro convocó una constituyente sindical y dijo que los sindicatos eran una estructura burocrática”.



“Rechazamos este llamado porque el presidente de la República es el principal patrono del país y es una injerencia en una tarea que le corresponde exclusivamente a las trabajadoras y trabajadores venezolanos”, sentenció el dirigente.



Bodas, integrante del Partido Socialismo y Libertad, y miembro de la corriente sindical C-Cura indicó que el anuncio “pretenden dar un zarpazo a las organizaciones sindicales para poder proyectar a los llamados consejos de trabajadores, organismo controlado por gerentes, militares y burócratas sindicales del partido de gobierno”.



Agrega que se pretende “destruir el concepto general de salario, liquidar las discusiones de las convenciones colectivas, profundizar la flexibilización laboral, seguir implementando el memorando 2.792 y el instructivo ONAPRE y con los patronos privados destruir el concepto de retroactividad de las prestaciones sociales”.



De manera autocrítica indica que es cierta la necesidad “de que las organizaciones sindicales requieren de cambio”, y por eso la corriente sindical a la que pertence está llamando “a un congreso de la clase trabajadora que elija delegados en asamblea para la refundación del movimiento sindical en base a estructuras profundamente democráticas, de movilización y lucha donde el sindicato sea herramienta de lucha de la clase trabajadora”.



Finalmente indicó que la apuesta debe ser “por una organización sindical democrática, combativa, que sea de la clase trabajadora para defender sus derechos, autónoma de los patronos y del gobierno con una divisa de solidaridad de la clase trabajadora dentro del país y con las luchas de los trabajadores a nivel mundial”.

