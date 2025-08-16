(VIDEO) Maduro propone la construcción nuevos sindicatos tras acusar al sindicalismo de estar “envejecido” y “agotado”

16-08-25.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro planteó este jueves la necesidad de “trascender” las estructuras sindicales tradicionales, proponiendo su reemplazo por nuevos movimientos sindicales“Creo que ha llegado el momento que el gran movimiento de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela arranque un proceso constituyente para trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional… y vayamos a la construcción de nuevos y poderosos movimientos”, declaró Maduro, al acusar al sindicalismo de estar “envejecido” y “agotado”.El anuncio se realizó durante la clausura del 1er Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos en Caracas, donde el mandatario oficializó la creación del Movimiento Constituyente de Maestras y Maestros Bolivarianos, cuyo equipo promotor —denominado 7×7— estará coordinado por la profesora Belkis Bigott.*Con información de Monitoreamos y RSSLas reacciones a la propuesta de eliminación de los sindicatos no se hicieron esperar en las redes sociales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el defensor de derechos humanos Marino Alvarado quien a través de su cuenta en X señaló que este ha sido “el gobierno más antiobrero de la historia contemporánea de Venezuela”.Alvarado indicó que los derechos laborales están pulverizados y que no le extraña que quieran eliminar los sindicatos “instrumento de organización y lucha de los trabajadores”.Por su parte, Andrés Pérez, profesor de Historia, recordó que el gobierno de Maduro impulsó la creación de sindicatos paralelos, después “desmantelaron en la práctica todas las estructuras sindicales existentes” y ahora pretende modificar la Constitución eliminando de la Carta Magna la figura de organización y defensa laboral.El historiador y docente Sigfrido Lanz también hizo uso de su cuenta en X para rechazar la propuesta del gobernante calificándola de “acción destructora”.