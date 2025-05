Venezolanos rechazan aumento "pírrico" del bono indexado: "No queremos ver morir la palabra salario"

Protesta trabajadores Credito: VF

02-05-25.-El anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro la noche del 30 de abril sobre un aumento en el bono de guerra desató una ola de indignación en diferentes sectores de la población, quienes califican como una "burla" el valor del salario mínimo, que se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022.



El rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno nacional para proteger el ingreso básico integral de los trabajadores se hizo sentir este jueves en varios estados del país, donde distintas organizaciones sindicales salieron a la calle para pedir mejores condiciones salariales.



Con pancartas en mano y entonando algunos cánticos, los empleados exigieron el aumento del sueldo y no de las bonificaciones, pues, aseguran que este beneficio otorgado a los trabajadores de la administración pública no tiene incidencia en sobre el salario de los venezolanos.



En Caracas, un gran número de personas marcharon para expresar su descontento con el Ejecutivo nacional. Al grito de ¡Salarios dignos ya!, los trabajadores iniciaron su recorrido, antes de encontrarse con un piquete de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes no permitieron que la concentración siguiera su camino desde Chacaíto hacia Plaza Venezuela, punto de encuentro de la concentración.



Salario mínimo de 200 dólares

José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), aseguró que se realizó planteamiento para alcanzar un aumento del salario mínimo a 200 dólares, basado en las proyecciones ofrecidas por el sector empresarial y por funcionarios del gobierno, quienes, a su juicio, han hecho énfasis en el crecimiento de la economía desde 2021.



El recaudalismo fiscal, el arco minero, la subida en el sector petróleo y otros ingresos adicionales. En eso construimos nuestro planteamiento que creímos era lógico, sensato y que podría ser sostenible en el tiempo. Eso estuvo en consenso a nivel nacional con los diferentes sectores públicos y privados. Ese planteamiento está ahí en el escritorio del presidente", señaló



El sindicalista criticó el aumento de las bonificaciones y mencionó que continuarán discutiendo por un aumento de salario, según lo establecido en la constitución, las contrataciones colectivas y los convenios.



No queremos ver morir la palabra salario, que es la palabra mágica en los contratos y tiene que ver con prestaciones sociales, bonificaciones, caja de ahorro e inclusive para los cálculos de la pensión en la vejez. "Vamos a insistir en la mejora del salario y en los 200 dólares que hemos pedido", sentenció.



Un hueso con moscas

En Maracaibo, las manifestaciones también se hicieron sentir en algunos puntos de la ciudad. En la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, un nutrido grupo de trabajadores del sector público, jubilados y pensionados se concentraron para rechazar las medidas implementadas por el gobierno.



Ese aumento pírrico que se hizo ayer viene a convertir el salario de los trabajadores en un hueso sin moscas. En eso se ha convertido nuestra nevera, en huesos con moscas, no hay manera ni razón de que se viva pisoteando el artículo 91 y el 80 de nuestra constitución", expresó Julio Zabala, Presidente de los Jubilados del Clez,



Los empleados y organizaciones sindicales no pudieron ocultar su preocupación por el anuncio realizado por el presidente Nicolás Maduro y expresaron que la decisión de aumentar solo las bonificaciones puede mermar el ingreso básico integral que perciben los diferentes sectores.



Nosotros hemos perdido la calidad de vida, hemos perdido los derechos en las cláusulas de todos los contratos colectivos que a lo largo de los años hemos logrado con tantas luchas", refirió Wendy Boscan Secretaria General de Senatez Zulia.



"Nuestro presidente hizo ahorro"

En contraste al rechazo de varios sectores de la población, la clase obrera se reunió en la plaza Bolívar, de Maracaibo, para respaldar las políticas económicas del Ejecutivo Nacional.



Con pancartas y consignas en apoyo al gobierno, los trabajadores de públicos de diversas instituciones gubernamentales celebraron el día del trabajador y calificaron de acertadas las decisiones del presidente en relación con el aumento de las bonificaciones.



A pesar del bloqueo, de las sanciones, de la difícil situación financiera del país, que ha provocado la ultraderecha pidiendo sanciones, nuestro presidente hizo ahorro", afirmó el parlamentario Elbano Sánchez.



El diputado a la Asamblea Nacional mencionó que el mandatario ha podido mantener una política de protección al ingreso de los trabajadores pese a las dificultades económicas que atraviesa Venezuela, por lo que expresó su respaldo a las medidas tomadas por el líder oficialista.



"Nosotros, los trabajadores zulianos y de todo el país, seguiremos de frente con la revolución bolivariana", indicó.



El mandatario nacional aumentó a 120 dólares el bono de guerra que perciben los trabajadores del sector público a través del Sistema Patria.



“Hoy los trabajadores tienen un ingreso integral con el Bono de Guerra, el cual aumenta de 90 dólares a 120 dólares, equivalente en Bolívares”, indicó Maduro, agregando que el Cesta ticket se mantiene en 40 dólares.



Asimismo, señaló que el bono de Guerra para los pensionados lo subió de 45 a 50 dólares.



La última vez que Maduro aumentó el salario mínimo fue en marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, monto que se ha reducido debido a la devaluación del bolívar

