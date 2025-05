Trabajadores califican medidas de Maduro como una burla neoliberal que acaba con el salario y el poder de compra

02-05-25.-Los diferentes gremios de trabjadores se concentraron este 1 de mayo en la Plaza Venezuela en Caracas para protestar comtra las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro en el marco del Día Internacional del Trabajador.



Consideran que el «ajuste» realizado por maduro al denominado «ingreso mínimo integral indexado» sigue siendo insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica familiar, además de atentar contra el salario real.

Para el economista y profesor universitario, Luis Crespo, la implementación de bonos desvalorizan al trabajo y fomentan la informalidad laboral.

«El aumento de esa bonificación no tiene un impacto significativo en el poder de compra de los trabajadores que se mantiene rezagado de la cesta básica… Significa enviar a los trabajadores a la informalidad, al trabajo por cuenta propia y la desprotección del mismo», dijo en la manifestación.



Por su parte, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, califica las medidas laborales de Nicolás Maduro son "una burla" y una postura neoliberal.



«Es una burla al pueblo trabajador… Eso no es más nada que cambiarlo por alimentación porque no tiene efecto para presataciones sociales, no tiene efecto para vacaciones, aguinaldos, utilidades… Maduro no quiere nada con los trabajadores, no sabemos qué le hicimos los trabjadores a ese compañero que de repente adoptó tal postura tan neoliberal», apuntó.

Sánchez agregó que que existe una campaña de Fedecámaras para confundir a los trabajadores sobre las prestaciones sociales; también denunció una confabulación entre gobierno y empresarios para eliminar los derechos de los trabajadores.

«Nosotros nos vamos a enfrentar a eso.. A partir de ahora la calle es elescenario», agregó el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV.



En el campo de los profesores universitarios el panorama cobra especial atención porque dejan en el mismo nivel los ingresos.



El profesor, José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv, asegura que en Venezuela desapareció el salario y el valor del trabajo.



«Destruye el mérito y la jerarquía, no valora la experiencia, no valora la formación ni valora la responsabilidad… Estamos en Venezuela ante la desaparición del salario y el valor del trabajo», dijo Afonso.