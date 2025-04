Denis Ospino: el salario mínimo es el tema central en Venezuela y ha desplazado el debate electoral

A la izquierda, Denis Ospino

30 de abril de 2025.- La entrevistada es Denis Ospino, una extrabajadora de Pdvsa que actualmente se encuentra jubilada. Ella participó junto a un grupo de mujeres de diversas comunidades en la defensa de la industria para contrarrestar el sabotaje petrolero orquestado por la élite meritocrática de PDVSA, la oposición venezolana y el Gobierno de Estados Unidos. Este paro se extendió por 62 días y terminó en un rotundo fracaso. Denis nos comparte sus reflexiones sobre las discusiones y expectativas de los anuncios que tienen los trabajadores para este primero de mayo. Además, Denis es miembro de la Coordinadora Nacional Autónoma Independiente de Trabajadores (CAIT).



¿Denis cómo estás viendo la situación salarial hoy de los trabajadores?



Estamos ante la presencia de una ola de rumores, a través de las redes sociales, que ha recorrido el país en la víspera del primero de mayo, relacionados con un posible aumento o no del salario mínimo y del bono de guerra, generando un crecimiento en las expectativas de los trabajadores, al punto que el tema del Salario Mínimo es hoy noticia en Venezuela, desplazando el debate electoral.



La Demanda de los Trabajadores para este venidero primero de Mayo "Día del Trabajador”, es la emergencia nacional económico que golpea los bolsillos de las y los trabajadores, el salario mínimo más precario del planeta es el de los trabajadores venezolanos,1.6$ al mes.



La cesta básica en un mes duplica su costo, esa es la realidad cuando se acude al mercado, cuando consiguen que un cartón de huevos costaba en marzo 3,6 dólares y para el mes de abril su valor es de 7.7 dólares y así es el arroz, las carnes, el pollo ni los vegetales escapan de la inflación generada por el desorden que el dólar impone en el mercado nacional de consumo



Es indudable que La bonificación es considerada un retroceso en materia laboral, no genera nada, solo comida para hoy y mañana no se sabe. Fedecámaras propone un comodín útil a sus márgenes de ganancias 200$ integrales, allí en esa cifra va todo, lo cual es perdida para los trabajadores, ¿de cuándo acá una cámara de empresarios piensa en el bienestar de los trabajadores? , están solicitando eliminar las prestaciones y revisar la Ley del trabajo .Recuerdan? que el Comandante Chávez en el Umbral de su partida de este plano terrenal, hoy al cumplirse 13 años de aquel acto memorable donde hace entrega del legado histórico de lucha de clases como lo es la LOTTT, sus palabras aún retumban en la consciencia de los trabajadores y llamó a defender la LOTTT y de eso se trata nuestra resistencia ante políticas de reajustes económicos que empobrecen a las mayorías, en este contexto los trabajadores están convencidos que defender el aumento progresivo del Salario Mínimo es defender la LOTTT y la CRBV refrendada y aprobada por las mayorías.



¿Cuál sería la propuesta que deberían demandar los trabajadores, y sindicatos?



Desde las empresas del Estado los gremios de trabajadores de la Educación, la Salud, Sidoristas, Petróleo, Hidrológicas, Energía Eléctrica y trabajadores de la Construcción y sector privado dan los debates desde los espacios que pueden para ser escuchados en sus propuestas. No solo se proponen montos para fijar el salario mínimo en 200 $ mensuales, los trabajadores expresan el rechazo a la propuesta de aumentar solo los bonos de guerra. Hemos dicho la necesidad de recuperar la producción nacional y devolverle el valor al Bolívar. De igual manera revisar la política cambiaria, porque los empresarios evaden impuestos, trasladan las divisas al mercado internacional y las ganancias generadas también se escapan, sin aportar un solo dólar al mercado cambiario; afectando el equilibrio cambiario, la importación de artículos suntuosos con exoneración de aranceles, además con la bonificación del salario han reducido los costos laborales en sus empresas, aumentando sus ganancias



La gran dificultad que tenemos es la fragmentación que vivimos los trabajadores. y las direcciones sindicales no tienen independencia frente al Estado - es lamentable que la dirección nacional de la Central Bolivariana de Trabajadores argumente como insostenible las diferentes propuestas de las bases de los trabajadores realizadas por diferentes vías, Recursos hay lo que se necesitan son políticas que permitan la justa repartición de la plusvalía.



Creo que Los trabajadores debemos tener nuestra propia agenda: oponerse firmemente a las sanciones y agresiones, a la guerra comercial y política contra los pueblos latinoamericanos y los trabajadores del continente por parte del gobierno de Trump. Condenar la criminalización de nuestros compatriotas Migrantes, exigir el respeto a nuestros derechos consagrados en la CRBV y LOTTT, y abogar por una política económica que beneficie a la nación y a los trabajadores, que somos el músculo y la fuerza de este país.