Dirigente petrolero José Bodas: No se puede dinamizar la economía venezolana con estos salarios

27-03-25.-El secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros solicita que este organismo se declare en emergencia y pide al presidente de la Futpv escuchar el reclamo de los trabajadores



Es un clamor de las trabajadoras y los trabajadores petroleros el discutir y aprobar un nuevo contrato colectivo. Lo subraya José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). En todas las áreas de la industria el llamado es el mismo, reitera, pero «hasta ahora es un tema tabú».



El trabajador petrolero conversa con contrapunto.com mientras espera que llamen a abordar el autobús en el que viajará al estado Anzoátegui.



La mayoría de la Futpv «está alineada con el gobierno nacional y es vocera de esta política del gobierno», por lo que tampoco se ha avanzado por esa vía, refleja Bodas. Estima que la directiva no se reúne desde hace unos ocho años. «Hemos hecho un llamado público al presidente de la Futpv, el señor Wills Rangel. Más allá de la posición política, la Futpv tiene que declararse en emergencia para darles respuesta a los trabajadores».



Llamó a Rangel a reunir el comité ejecutivo de la Futpv «para que discuta un plan de escuchar a los trabajadores: vamos a los sitios de trabajo, vamos a las refinerías, vamos a los muelles, vamos a los remolcadores, vamos a los taladros y escuchemos a los trabajadores». Se trata de ver la realidad y hacer «un pliego conciliatorio conjunto que se lleve a la Inspectoría del Trabajo y que Pdvsa, junto con la dirigencia sindical, le dé solución a esto».



«Nosotros creemos que es con la organización, con la creación de comités en defensa del salario y de la contratación colectiva para el sector petrolero y en general. Tienen que unirse los trabajadores activos con los jubilados. No hay otra», plantea. Debe haber democracia en la discusión «y máxima unidad».



Mejorar salario para mejorar consumo



Bodas expone que el gobierno apela al convenio 2792. el instructivo Onapre y otras herramientas. «El gobierno critica a Milei pero lo que se aplica aquí es lo que quiere aplicar Milei en Argentina». Se trata, según su análisis, de destruir el salario y la contratación colectiva «porque el gobierno ofrece a las trasnacionales mano de obra calificada, con más de 100 años de experiencia y con salarios de 30 dólares. En ninguna parte del continente se pagan 30 dólares mensuales, y no olvidemos que el salario mínimo está en 130 bolívares. En ninguna parte del mundo se pagan salarios de menos de dos dólares; ese es salario de esclavitud, y lo que hacen, para medio compensar, es el pago de bonos».



El dirigente sindical toma el artículo 91 de la Constitución, que establece un salario igual al costo de la canasta básica. «Pero si le preguntas a un trabajador» la respuesta es «yo trabajo para comer, aunque no solo se trabaja para comer». Miembros de Fedecámaras «dicen que los trabajadores quieren dinero ya, pero los que quieren el ‘dinero ya’ son ellos, que no son representantes de la clase trabajadora».



Los trabajadores, enfatiza, quieren buenos salarios y mejores condiciones de vida. A su juicio, el gobierno tiene la manera de pagarlos, porque registra ingresos y ha denunciado presuntos hechos de corrupción. «Queremos que el país aumente el consumo, pero ¿cómo va a aumentar el consumo si no hay salario? En este país liberaron todo. Un kilo de carne cuesta nueve dólares, ¿cómo vamos a comprar el kilo de carne si no hay salario? En todo lo contrario: si no hay salario se destruye la economía». Afirma que el salario promedio en la región es de 400 dólares, y Venezuela podría pagarlos. Alega que un aumento del salario, no del ingreso, dinamizará la economía. E insiste en que «no se puede dinamizar la economía con salarios de hambre».



Bodas dice que hay un reflujo en las movilizaciones porque se criminaliza a quienes luchan por mejores condiciones. «Al que se le prohíbe en el país, en un debate libre, que fije su posición, es a la clase trabajadora. Se quiere convencer a la dirigencia sindical consecuente con los trabajadores» que permita «la mano de obra esclava».



Para el 1 de Mayo el trabajador petrolero espera que haya anuncios por parte del Ejecutivo: Que se anuncie un aumento salarial acorde con el costo de la canasta, que se discutan las contrataciones colectivas, que se libere a los trabajadores presos y que se reenganche a los despedidos, como los que echaron de la industria después del 29 de julio de 2024. «En la industria petrolera hay más de 70 reenganches pendientes del 29 de julio y no se ejecutan».



Convención vencida



El secretario de la Futpv enumera algunos de los problemas que reportan los petroleros. Los alimentos que vende Pdvsa «son más caros», hasta 50% más que los del mercado normal. «Los trabajadores solo pueden ir a esos sitios, no pueden ir a otros establecimientos. No hay ningún beneficio».



Sobre la contratación colectiva «no hay respuesta», aunque se venció hace tres años y su discusión debió comenzar hace dos años. «Se les debe a los trabajadores esta convención colectiva, pero no hay ninguna respuesta a los trabajadores. Dirigentes sindicales de la Futpv van a las áreas, y cuando los trabajadores preguntan por las convenciones colectivas, por aumento salarial, por vivienda, por Sicoprosa, esos nunca son los temas, o les dicen que están ‘fuera de orden’. No son asambleas porque no hay plena libertad, sino reuniones, y cuando el trabajador plantea condiciones de trabajo, seguridad, uniforme, sicoprosa, vivienda, salario, están fuera de orden».



Sin embargo, los Consejos Productivos de Trabajadores se reúnen para dar apoyo al gobierno nacional, aunque son dirigentes sindicales. Ellos llegan con uniformes a áreas «donde los trabajadores no tienen uniformes, o no tienen agua en los sitios de trabajo. Nos llevan a una situación parecida a la de 1935 por todas las carencias».



Bodas calcula que hay entre 80 mil y 85 mil trabajadores petroleros a escala nacional. En campo hay unos 25 mil, y otros 30 mil están jubilados. «Los jubilados reclaman el fondo de ahorros, no hay respuesta de alimentos, medicamentos, Sicoprosa. Los jubilados tienen sus voceros y tienen su protesta a la cual nos hemos sumado para que sean escuchados, pero cuando son escuchados es pura demagogia, porque no se cumple».



Ahora en la empresa «tienen una frase, y es que no quieren firmar minutas con jubilados ni con activos; dicen que es un compromiso de caballeros, pero no lo cumplen. Y no queda nada firmado, porque la industria no firma nada».



«No somos agentes de potencias extranjeras»



Bodas aclara que los primeros interesados en que no haya sabotaje en la industria petrolera son los propios trabajadores: «La clase trabajadora no usa el terrorismo como método de lucha por sus reivindicaciones. ¿Cómo vamos a sabotear algo en lo que ponemos en riesgo nuestras vidas? No tiene sentido. También tenemos sentido de pertenencia en una industria que es de todos los venezolanos. Si hay destrucción de la industria, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a tener nuestro salario y nuestras reivindicaciones».



La situación de la macroeconomía «repercute en la microeconomía del salario de los trabajadores, de los jubilados». Y cuando los trabajadores reclaman el gobierno «nos criminaliza, dice que somos agentes de potencias extranjeras, que somos agentes de ejércitos extranjeros, y nosotros no tenemos nada que ver con potencias extranjeras, con ejércitos extranjeros, pero sí tenemos que ver con la clase trabajadora y sus derechos». Aunque es crítico con las trasnacionales, asevera que prefiere el empleo, al desempleo. «Defiendo los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo» y las reivindicaciones económicas.

