Zulia: trabajador@s universitarios protestaron en Maracaibo

Trabajadores universitarios del Zulia protestaron el 19 de marzo

21 de marzo de 2025.- En Maracaibo, el Sindicato de Obreros de la Universidad del Zulia (SOLUZ), que representa a los obreros, junto con empleados administrativos y jubilados, convocaron a asamblea de trabajadores en la mañana del miércoles 19 de marzo. Este encuentro tuvo lugar en la plazoleta del nuevo Rectorado de la Universidad del Zulia, como parte de la jornada nacional de protesta convocada por la intergremial de trabajadores universitarios.



En la asamblea, el dirigente sindical Jesús León, secretario general de Soluz, comenzó su discurso afirmando: "Hoy nos encontramos aquí en una fecha emblemática, el Día del Trabajador Universitario. Es importante que se entienda que esta es una protesta de los trabajadores. No deseamos la presencia de políticos; no permitiremos que nuestra protesta sea cooptada, ya que se trata de una lucha completamente laboral. Los políticos que quieran hacer campaña deben buscar otros espacios, porque esta convocatoria es únicamente para los trabajadores. No existe un mecanismo más efectivo para defender nuestros derechos que la movilización independiente y autónoma de los trabajadores."



El propósito de estas acciones sindicales es demandar un aumento en el salario mínimo, que no ha sido ajustado en los últimos tres años y actualmente se sitúa en 130 bolívares, lo que equivale a aproximadamente 2 dólares. Las dificultades que enfrentan los trabajadores universitarios la sufren todos los trabajadores venezolanos. No tenemos acceso a los servicios de salud, la ausencia de uniformes de trabajo durante siete años, y los jubilados que no han recibido sus pagos de prestaciones sociales son solo algunas de las problemáticas que nos afectan. Además, con la bonificación del salario, hemos perdido de facto la retroactividad de las prestaciones sociales, y la prima familiar se paga a solo 17 bolívares, a pesar de que la cláusula sesenta y nueve de la convención colectiva establece que debe ser el 40% del salario mínimo mensual, incluyendo cesta ticket.



Asimismo, solicitó la revocación del memorando 2792 y del instructivo ONAPRE, que han resultado en la pérdida de nuestros beneficios y derechos laborales. Es fundamental que se reconozcan y restablezcan estos derechos, ya que son esenciales para garantizar una vida digna y justa para todos los trabajadores. La situación actual exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes para abordar estas injusticias y mejorar las condiciones laborales en el país.



Concluyó esta jornada señalando que debe ser el inicio de un significativo movimiento de resistencia en pro del aumento del salario mínimo para todos los trabajadores. Es esencial que mantengamos nuestra lucha. El presidente Nicolás Maduro debería, al menos, contemplar la solarización del bono de Guerra Económica como un punto de partida para la discusión y la reconstrucción del salario mínimo.