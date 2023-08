Jubilados de CVG en huelga conforman mesa de diálogo con directiva. "Los obligamos a sentarse con nosotros"

25-08-23.-Los jubilados de la CVG en huelga de hambre lograron reunirse con el presidente de la empresa. “Que esto sirva para demostrar que la lucha es en la calle”.El grupo de jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que emprendió una huelga de hambre el pasado 16 de agosto, tras 8 días de protesta continua, logró reunirse con el presidente de la junta interventora del holding, Héctor Silva, el resultado de la reunión fue la conformación de una mesa de diálogo para atender los requerimientos de los adultos mayores.Asimismo, este 24 de agosto inició el pago de prestaciones sociales para el personal que fue jubilado durante 2022 a través de la plataforma Patria como respuesta a la exigencia de los huelguistas.Hugo Medina, líder de la manifestación, destacó que “la lucha es en la calle, ya que aquí es donde se conquistan los beneficios”.“Nos sentimos muy contentos de haber logrado lo que queríamos: ser atendidos. Ellos se resistían y nosotros logramos ser atendidos por ellos”, enfatizó.Medina lleva cinco años protestando de forma semanal frente a la CVG para exigir mejores condiciones para los trabajadores, esto en su condición de presidente de las Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar. En este sentido, antes de esta reunión había introducido 14 solicitudes en diferentes instancias nacionales e internacionales para denunciar la situación de pobreza extrema en la que viven los jubilados de la CVG.Las solicitudes con mayor premura abarcan el pago de prestaciones de forma inmediata, la reactivación del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), la habilitación de clínicas en diferentes sectores de Bolívar, entre otros aspectos.Hay que señalar que el valor de la pensión en Venezuela no supera los 5 dólares, es por ello que el grupo exige mejores condiciones laborales, asegurando que viven en “pobreza extrema”.Condiciones de la mesa de diálogoLa instancia será dirigida por la vicepresidenta de Recurso Humanos, Ana Mediomundo, quien se comprometió a ir dando respuesta progresiva a las solicitudes y presentar un cronograma de reuniones para que la comunicación con el grupo sea mucho más efectiva.“La mesa es un logro que no había sido posible. Protestamos para que se nos tomara en cuenta y a partir de ahora seremos atendidos a través de esa mesa que dirige la licenciada Mediomundo. Vamos a establecer un cronograma de reuniones y sabremos cuándo asistiremos. Además, ya se iniciaron los pagos de prestaciones sociales, de todas maneras, nos dijeron que será de manera progresiva por la dificultad del sistema Patria. En todo caso, si de aquí a mañana no se realiza el pago, nos pidieron que lo informemos para corregir”, alegó Jonis Luna, miembro de la mesa de diálogo y vocero de los accionistas clase B.La reunión se dio de 5 a 8 de la noche.Resultado: creación de una mesa de diálogo con los jubiladosLos puntos a tratar en la reunión fueron:-Pago inmediato de prestaciones sociales- Activación del HCM- Entrega de medicinas- Aumento de pensiones-activación de servicios funerariosEstos seguirán siendo discutidos en la mesa de diálogo.Desatención e incumplimientos: antecedentes de las mesas de trabajoA pesar de que los huelguistas aseguraron sentirse “victoriosos”, la realidad es que en el pasado las mesas de trabajo no han sido fructíferas para mejorar la calidad de vida del trabajador.Asimismo, durante el mes de abril el grupo ya se había reunido con la directiva de la corporación y, posteriormente, no volvieron a ser llamados.La política de las mesas de trabajo orquestadas por el Estado apunta hacia la desatención y el olvido, siendo instancias de conversa, pero poca acción por parte de las autoridades.En este sentido, los huelguistas aseguraron que se mantendrán al pendiente del cronograma, ya que el objetivo es la obtención de resultados y justicia social para los denunciantes.*Con información de Radio Fe y Alegría y RSS