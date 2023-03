Anzoátegui: Trabajadores de la Enatub denuncian violación de sus derechos laborales

23-03-23.-Los trabajadores de la planta general José Antonio Anzoátegui de la Empresa Nacional de Tubos (Enatub), ubicada en la zona industrial Los Montones de Barcelona, denunciaron que las autoridades de la compañía les está violando sus derechos laborales.

Según explicaron los trabajadores, sin previo aviso o consulta la empresa pasó de estar a cargo de Pdvsa Industrial al Ministerio de Aguas.

También denunciaron que desde este martes 21 de marzo les prohibieron el acceso a más del 80 % del personal activo en nómina.

Carlos Delgado, vocero del Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras del estado Anzoátegui, acotó que salió en Gaceta Oficial un decreto de traspaso de la dirigencia sin ninguna notificación y violentando el último acuerdo establecido entre los trabajadores y el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

«Ayer (lunes) llegó un coronel, sin identificación, acompañado del presidente de la planta notificando que no íbamos a ingresar más. De 256 trabajadores en la nómina actual, nada más entraron 35. O sea que 221 trabajadores quedamos por fuera sin saber qué va a pasar. Nos dijeron que no podíamos cruzar el portón y pidieron firmar una hoja escueta que no tiene encabezado ni sabemos para qué es», dijo a Radio Fe y Alegría Noticias.

El temor de los trabajadores surge porque a principios de la pandemia les aplicaron una operación similar. En aquel entonces despidieron a varios trabajadores.

«En planta 4 ellos aprovecharon esta situación y sacaron al personal. Vinieron porque no había personas y desvalijaron, se llevaron 7 mil tubos, los cuales fueron picados como chatarra y vendidos. Tenemos evidencia y las denuncias ya se han hecho», dijo. Añadió que no quieren que pase lo mismo de nuevo en la única unidad productiva que sigue funcionando en Enatub.

Según comentaron otros trabajadores consultados, las autoridades habrían dicho que van a remover algunos tubos y realizar trabajos en las instalaciones de las plantas; sin embargo, los empleados no sé explican por qué los dejan por fuera si son ellos son los que tienen experiencia con la maquinaria y para realizar cualquier trabajo. Por este motivo hicieron un llamado a los gobiernos nacional y regional para que presten atención a este caso, pues temen que la situación se preste para un nuevo desvalijamiento.