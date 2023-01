Coordinadora de Trabajadores denuncia asedio del Sebin contra dirigente sindical del Zulia

El trabajador de Corpoelec Zulia, Sergio Gudiño

27 de enero de 2023.- La Coordinadora Autónomo Independiente De Trabajadores(As) CAIT manifiesta y denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la política de persecución, criminalización y judicialización del debido derecho a la protesta consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Bajo la excusa de una Ley Antiterrorista cuyo modelo es parecido al de Estados Unidos, aplicada a la población vulnerable, afrodescendiente y trabajadores en protestas, se aplica a nuestros trabajadores que protestan por Salarios Dignos y beneficios.



Así lo hizo saber el CAIT en un comunicado.



El 25 de enero del 2023 se giró orden de presentación ante el DGSIM, al trabajador activo Sergio Gudiño que labora en Corpoelec Zulia por el supuesto hecho de haber participado en las protestas y movilizaciones pacíficas de las y los trabajadores del sector público por mejoras salariales y por la recuperación de los beneficios sociales y laborales arrebatados por el patrón Estado a sus trabajadores en una crisis económica que cada día que transcurre se agudiza más colocando a los trabajadores en situación de pobreza extrema con salarios no mayores en el sector público a 50 $ y para pensionados en 7 $ mensuales.



Insistieron que es una violación infraganti y reiterada de parte del Estado y órganos de seguridad en contra de todos los trabajadores. Masivas movilizaciones de los trabajadores en todo el país dan muestra de la gran necesidad de recomponer los salarios de los trabajadores frente a la inflación marcada por el Dólar, mientras los salarios son cancelados en bolívares débiles que no alcanzan para vivir dignamente.



El CAIT se solidariza con el trabajador Gudiño y todos los trabajadores que atraviesan la misma persecución y solicitamos la libertad plena y se respeten los derechos humanos de todos los trabajadores.



No más trabajadoras y Trabajadores en las cárceles por el solo hecho de protestar pacíficamente, finalizaron diciendo.