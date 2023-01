Trabajadores de Sidor advierten que reanudarán las protestas: Exigen salario en 600 dólares

Credito: Correo del Caroní

25-01-23.-Tras intensas jornadas de protestas que se extendieron por más de cinco días, los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) finalmente pudieron sentarse con las autoridades gubernamentales para exigir mejoras en las condiciones laborales de la estatal; sin embargo, aún y cuando han mantenido discusiones, no ha habido resultados.



La situación ha causado descontento en la masa laboral, llevando a los sidoristas que forman parte de esta mesa de diálogo a expresar en rueda de prensa que volverán a las calles de no tener respuestas inmediatas por parte de la directiva.



Yuxcil Martínez, representante de los trabajadores en las discusiones que mantienen con la Gobernación, aseveró que ya la mesa sidorista está habilitada formalmente, las de otras empresas básicas continúan en planificación, y enfatizó en que ya entregaron un documento con todas las reivindicaciones laborales que exigen, al que la contraparte debería responder el 25 de enero.



“El Gobernador se comprometió en fortalecer estas mesas en cada una de las empresas. Nosotros ya entregamos puntos y esperamos respuesta. En el mes de abril había un salario promedio de 600 dólares mensuales y ese es el punto principal de la discusión. Exigimos que el salario se fije en 600 dólares como estaba en el mes de abril, pago de prestaciones sociales que no se pagan desde hace varios meses, y ese monto debe ajustarse al nuevo salario. Nada devaluado”, explicó Martínez.



A estas solicitudes se suman el pago de vacaciones, la cancelación de bonos vacacionales vencidos, la homologación de las pensiones al sueldo percibido por trabajadores activos y el cese de la persecución y acoso a los empleados que participaron en la huelga iniciada el pasado 9 de enero.



“Si no hay respuesta, saldremos a la calle. A nosotros nos dijeron que iban a revisar los puntos y buscar los recursos para dar respuesta. Todos los trabajadores estamos a la espera. Si no hay una respuesta convincente, volveremos a protestar”, advirtieron los trabajadores.



No aceptarán incorporar sindicatos al diálogo

Agregaron, asimismo, que no aceptarán que se incorporen a los diálogos dirigentes sindicales u obreros que representen a alguna fracción política.



Hoy, miércoles 25 de enero, se reunirán nuevamente con las autoridades estadales y el presidente de la compañía, Néstor Astudillo, en las instalaciones de la estatal del acero para conocer cuáles son los avances para responder a sus reclamos. Según lo expresado por el grupo, si no hay respuestas retomarán las acciones de protesta pacífica.



La mesa de diálogo surge tras el cierre de la Avenida de los Trabajadores, desde el 9 de enero hasta el 13 de enero, por sidoristas que recibieron apoyo de gremios y empleados de otras empresas del grupo CVG, para exigir mejores condiciones salariales.



En el marco de este reclamo se consiguió el establecimiento de estas discusiones entre Estado y trabajadores, debido a que es el gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, y no el presidente de la compañía quien ha tomado el liderazgo, y busca dirimir la situación mediando entre las autoridades de Sidor y los obreros.



Esto, pese a que la Gobernación no tiene competencia en materia salarial, ni puede ordenar cambios en la forma de trabajo de las industrias de Guayana. Hasta la fecha, el Gobierno nacional no ha enviado a ningún representante del Ministerio de Industrias a evaluar la situación.





*Noticia al Día / Con información de Correo del Caroní

