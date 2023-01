Trabajadores de las hidrológicas del país exigieron indexación salarial frente a la inflación

Trabajadores de las hidrológicas marcharon por mejor salario

19 de enero de 2023.- El año pasado por estas fechas, los trabajadores hidrológicos realizaron una jornada de movilización exigiendo el cumplimiento de su convención colectiva, un año después, su situación no ha cambiado.



El lunes 16 de enero, en diferentes Estados del país, los sindicatos de La Federación de Sindicatos de Empresas Hidrológicas de Venezuela (Fedesiemhidroven) se sumaron a la gran jornada nacional convocada por los educadores, por salarios dignos, que cubra la canasta alimentaría.



Asimismo, los sindicatos condenaron las sanciones del gobierno estadounidense y la congelación de activos de la nación, señalando que la mejoría de las condiciones laborales requiere la indexación como medio de compensación automática del salario frente a la inflación.



Denunciaron la posición anti obrera del Ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas - General Marcos Torres- quien ha desacatado en cuatro oportunidades la convocatoria hecha por El Ministerio de Trabajo a las mesas de diálogo, las cuáles han sido solicitadas por FEDESINHIDROVEN, para la búsqueda de soluciones a la conflictividad laboral derivada de la falta de respuesta a los planteamientos y propuestas hechas por los trabajadores.



El trabajador no cuenta con el servicio del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), servicios funerarios, odontología, los exámenes especializados que la entidad de trabajo debe realizar a los trabajadores que laboran expuestos a sustancias químicas no se realizan.



Con la aplicación del funesto instructivo de la Onapre: se eliminaron las dos unidades tributarias adicionales establecidas al beneficio de alimentación de 45bs, el bono proteico que recibían mensualmente depositado en nómina 30 bs, el bono de transporte, el aporte del 12% del ahorro, el incentivo del ahorro familiar del 10% para el cálculo de las prestaciones sociales, la exclusión del tabulador del 10% de arranque por encima del salario mínimo del ejecutivo nacional, el 8% por cada 4 años de servicios.



El Plan de Jubilación están suspendidos porque la Onapre no ha cancelado a la Tesorería Nacional desde marzo de 2022, se adeuda al IVSS, banavih, Contribuciones Sindicales y todas las retenciones realizadas al trabajador, Uniformes de Personal, Suministro y Remplazo de Equipo Botas e Implementó de Seguridad Industrial, Acenso a Cargos Superiores, Vacaciones, pago por Turno y Equipo y Días Feriado, todos ellos beneficios de ley, de la convención colectiva.



En contraste con esta situación, el cobro y el ajuste de tarifas se ha dolarizado y la recaudación ha venido creciendo, el año pasado se recaudaron 100 millones de dólares, de los cuales no se han invertido a los trabajadores ni un 1% para los aportes sociales y económicos, la tarifa por el servicio se incrementa mensualmente en factura en dólares.



La devaluación, inflación que tuvo lugar en 2022, que no para, terminó devaluando aún más el salario de los trabajadores hidrológicos, la organización sindical indicó que con su participación en la jornada del lunes 16 se inicia en todas las Hidrológicas acciones de carácter sindical para exigir salarios indexados y el cumplimiento de la convención colectiva.