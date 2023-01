Protestas obreras. Despidos y 9 trabajadores de Sidor y Bauxilum detenidos en el cuarto día de protestas

Credito: LID

Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) completaron 72 horas de protesta este jueves 12 de enero. En el cuarto día de su lucha representantes sindicales denunciaron la detención de por lo menos 9 trabajadores de Sidor y Bauxilum por participar de la protesta. Exigen su inmediata libertad.



También denuncian que al menos 70 trabajadores han sido despedidos desde que iniciaron sus reclamos en la calle. La policía ha bloqueado el acceso por la autopista Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar para impedir que llegue la solidaridad y el abastecimiento de alimentos y agua a los obreros en lucha.



Desde el lunes a primera hora centenas de trabajadores de Sidor están en la calle y han pernoctado durante tres noches consecutivas en la avenida de los Trabajadores, arteria vial que enlaza Ciudad Bolívar con Puerto Ordaz, a la altura del portón IV de la empresa estatal. El miércoles mientras el gobierno lanzaba una provocación realizando un acto paralelo, más de 1.000 trabajadores de Sidor realizaron una contundente demostración de fuerza. A la lucha laboral se han sumado en solidaridad trabajadores de las distintas empresas básicas, jubilados, sector salud y educativo. Todos con el mismo reclamo: salario igual a la canasta básica.



Hasta ahora, se conoce sobre la detención de Remys Ramos, Fray Soteldo, Avilio Manrique, Deinis Torrez, Manuel Palacios, Ronald Rodríguez, David Torres, Luis Coro y Juan Carlos Arias. Varios de los trabajadores detenidos fueron llevados ante los tribunales y se les imputaron delitos de instigación al odio, agavillamiento, asociación para delinquir y alteración del orden público.



En la noche de este miércoles fueron detenidos tres trabajadores. “Fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por traernos comida y agua. Esta mañana, fueron otros compañeros que tienen un camioncito que nos han prestado el apoyo con logística e hidratación y también fueron detenidos”, declaran los trabajadores. César Soto, dirigente sindical, denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana acudieron a su vivienda en horas de la mañana del martes con la intención de privarlo de libertad. Debido a que el trabajador no estaba en su residencia no fue detenido.



Desde el inicio de las protestas, los trabajadores denuncian atropellos, humillaciones y piden un salario al nivel de la canasta básica, reintegro de los trabajadores “no requeridos” que sacaron en tiempo de pandemia del área de producción. Igual, reclaman pago de vacaciones y prestaciones suspendidas del mes de abril del año pasado; además, rechazaron la jubilación forzosa que aplican representantes de la Siderúrgica del Orinoco y Corporación Venezolana de Guayana. Solicitan que cese la cacería de bruja contra los sidoristas que reclaman sus derechos. Pero a partir de este jueves reclaman también la libertad de los compañeros detenidos: “La liberación de nuestros compañeros detenidos, que cese la persecución y el amedrentamiento”, precisaron los trabajadores.



Los trabajadores denuncian que desde el gobierno se les busca aislar haciendo bloqueos con las fuerzas de represión para impedir que les llegue alimentos, agua y que se sumen más trabajadores en su apoyo. Denuncian que por las noches cortan la electricidad en el lugar de la protesta, haciendo tensa la noche ante el temor de represión para desalojarlos. Pese a las alcabalas policiales y militares que impiden el acceso regular al punto de la concentración de la protesta, una enmontada trocha es el único camino disponible para que llegue la solidaridad con los trabajadores.



“La estrategia de ellos (los organismos de seguridad) es clara: evitar que nuestros familiares o compañeros de trabajo nos traigan comida o alimentos”, denunciaron los sidoristas. “Suelten a los compañeros que están presos injustamente. Han trancado la vía para no dejar pasar ni el agua”, declara Henry Quintana, trabajador de Sidor.



“Ya basta de tanta burla. En diciembre nos cayó una tremenda inflación y todo nuestro dinero se devaluó. Nuestra lucha es por lo que hemos peleado por años y que en su momento conseguimos: queremos un salario justo, pago de las vacaciones y prestaciones sociales y que nos devuelvan los beneficios del contrato colectivo”, también declaraba otro de los trabajadores.



Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsan La Izquierda Diario, junto a otras organizaciones políticas, de derechos humamos, sindicales, se exige la inmediata libertad de los trabajadores presos por reclamar sus derechos. Así mismo desde la LTS llaman "a la más amplia solidaridad con la lucha de los trabajadores de Sidor. Por sus reivindicaciones salariales y contractuales, por la incorporación ya de todos los desactivados. No a las detenciones, amenazas de represión y provocaciones. ¡Repudiamos las acciones del gobierno y su política hambreadora! ¡Por el triunfo de la lucha en Sidor!".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 644 veces.

La fuente original de este documento es:

LID (https://www.laizquierdadiario.com.ve/Despidos-y-9-trabajadores-de-Sidor-y-Bauxilum-detenidos-en-el-cuarto-dia-de-protestas)