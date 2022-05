Denuncian que 8 mil trabajadores de Sidor siguen sin ser reintegrados

Ángel Bolívar, trabajador de Sidor Credito: RFA

04-05-22.-El trabajador de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Ángel Bolívar, denunció que la empresa aún mantiene a, al menos, 8 mil trabajadores desactivados.



Cuando comenzó la pandemia, más de 8 mil trabajadores de la empresa Sidor fueron enviados a su casa. Ya eventualmente se ha ido reactivando la cotidianidad, pero en la empresa no los ha llamado para volver a trabajar.



Esta razón se debe, según Bolívar, a un conflicto interno entre los trabajadores y la empresa; ya que ellos exigen clarificación de sus sueldos y beneficios, mientras que Sidor impone una serie de normativas para la reintegración, cuyas peticiones no todos los trabajadores están dispuestos a cumplir.



«Nosotros no entendemos porque no nos llaman al reintegro», dijo Bolívar en declaraciones ofrecidas al programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.



También denunció que la empresa está incorporando nuevos trabajadores que no están capacitados para el trabajo y en ocasiones intercambian empleados con otras empresas del estado Bolívar.



«Están contratando trabajadores que nunca en su vida han ingresado a planta. A los que estamos afuera que tenemos la experiencia para dar ese arranque no nos están tomando en cuenta. La mayoría está desactivada», resaltó el trabajador, quien también es delegado de prevención salud y seguridad laboral y coordinador del movimiento sindical Voluntad Obrera.



Cabe considerar que Bolívar informó de las condiciones actuales de la empresa, que no son muy positivas en el tema de producción. Se deduce que esa sea uno de los factores por los que Sidor no ha llamado a todo su personal a laborar.



«Sidor producía 3 millones 60 mil toneladas métricas de acero líquido y hoy no producen ni 100 mil», dedujo.



¿Cuál es la condición que pide Sidor?



De acuerdo con Bolívar, hay una condición que pide Sidor para reactivar a los trabajadores: «hacer limpiezas de desmalezamiento».



«Les niegan el derecho al trabajo» porque los trabajadores de Sidor que están desactivados no están de acuerdo con ello que está fuera de sus competencias laborales.



«Hay trabajadores que están en planta y guardan silencio. Las personas no pueden exigir porque son amenazados con sacarlos», acotó.



No saben cuánto ganan



«Los beneficios contractuales no existen, las hojas de cálculo están secuestradas. La jugada es hacer desaparecer los términos y conceptos establecidos en la ley», afirmó el delegado.



Indicó que los trabajadores activos cobran un porcentaje superior y los desactivos, por su condición, se les paga un monto inferior.



Además, los empleados desconocen la metodología de cálculo. Cada vez que preguntan, «la empresa responde que es un secreto».



Explicó que Sidor da unos bonos por asistencia y producción. Es lo único que diferencia las ganancias de los activos con los que están desincorporados del trabajo.



Al respecto de lo que afirmó Bolívar, semanas atrás, Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Fernando Márquez, trabajador del taller central de Sidor, quien dijo que los trabajadores activos como él solo reciben una bolsa del CLAP, un bono de guerra, un bono ocasionalmente de asistente y un bono de producción.



No obstante, confirmó que no saben de cuánto es su salario ni cómo quedó con el aumento pasado decretado por el presidente Nicolás Maduro. «Anteriormente se decía cuánto se devengaba; ahora, eso no se dice».



El anuncio de bono a jubilados una «burla»



El trabajador y delegado calificó el bono anunciado por el presidente Nicolás Maduro como una «burla» discriminatoria.



«La ley me dice que tengo derecho a la jubilación. Entonces, todo beneficio que salga bajo ese concepto debe amparar a todos», aseveró.

