Trabajadores de Farmatodo amenazan con paralizar las tiendas a nivel nacional por los bajos salarios que reciben

09-04-22.-Trabajadores de la cadena Farmatodo protestaron por un aumento salarial digno, aseguran que paralizarán todas las tiendas a nivel nacional si no obtienen respuestas por parte de la directiva.Con pancartas de aumento ya, los trabajadores se manifestaron en las afueras de las diferentes sedes de las cadena.Asimismo, aseguran que les bajaron el sueldo y solo reciben el mínimo. En Guyana ya no cuentan con el transporte, señalaron.En Anzoátegui los trabajadores se quejaron de las desmejoras salariales y beneficios sociales. "Farmatodo a pesar de tener un crecimiento económico a nivel nacional está dejando a un lado a sus 6.300 trabajadores con sueldos muy bajos", denunciaron.Asimismo afirman que se sienten decepcionados después de años de servicios y no ser tomados en cuenta por la empresa."La cantidad de tareas que realiza un trabajador (descarga de mercancía, surtido de anaqueles, cajero, inventarios, limpieza y muchos más) no son bien remunerados", resaltaron.