Trabajadores de las hidrológicas protestaron a nivel nacional reclamando por el convenio colectivo

14-01-22.-La protesta este 13 de enero fue en distintas partes del país, y así lo dieron a conocer las diversas organizaciones sindicales regionales de este sector durante la jornada de reclamos, como la propia Federación de Trabajadores de las hidrológicas (Fedesiemhidroven).



Las exigencias son las mismas que las de los demás trabajadores del país, contra los miserables salarios, el deterioro de las condiciones laborales y por que se respeten las convenciones colectivas. Las principales acciones de los trabajadores junto a sus organizaciones sindicales se desarrollaron en lugares como en Nueva Esparta, Falcón, Cumaná, Anzoátegui y así como en otras partes del país. En Caracas se concentraron frente a la Vicepresidencia de la República.



Así los trabajadores de la Hidrológica del Caribe (HidroCaribe) en el estado Sucre, se concentraron durante la mañana de este jueves en la ciudad de Cumaná, para respaldar la protesta nacional convocada por las diferentes asociaciones sindicales que hacen vida dentro de esta empresa. Nancy Flores, secretaria general del Sindicato de HidroCaribe denunció que son más de 600 trabajadores desplegados entre los municipios Sucre, Bolívar, Montes y Cruz Salmerón Acosta que exigen el cumplimiento de al menos 15 cláusulas del contrato colectivo.



En Nueva Esparta también se hicieron eco de las protestas en rechazo al incumplimiento de las cláusulas de su contratación colectiva. Después de dos años reclamando el cumplimiento de 15 clausulas sociales de la actual convención colectiva no tienen respuesta, declaraban los trabajadores de esta entidad regional. “La gente no tiene posibilidad de traer el almuerzo porque está en un dilema de si comprar comida o pagar el pasaje”, declaraba Hermes Mata, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la región.



En Falcón se concentraron frente a la sede principal de la Hidrológica de los Médanos Falconianos, ubicada en Coro. Declararon que en ese lugar se concentraron para exigirle al presidente de la empresa, Andrés Maldonado, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Hidrológica desde el año pasado. Detallaron que la parte que aún se les adeuda de los aguinaldos, supuestamente se les cancelaría antes del 24 de diciembre, según lo prometido por el vicepresidente del organismo a la Inspectoría del Trabajo, pero todavía no ha sido honrada esa palabra.



En Anzoátegui la concentración que tuvo lugar en la oficina principal de la empresa en el estado, ubicada en la avenida Municipal de Puerto La Cruz. La secretaria de organización del Sindicato de Empleados de la Empresa Hidrocaribe Anzoátegui declaraba a los medios que “Nuestra lucha también abarca la restitución de beneficios. No tenemos un HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad), la compañía pretende que el trabajador pague consultas médicas con dinero de su bolsillo, bajo la promesa de un reembolso que llega devaluado; y ni hablar del bono de transporte de 1,75 bolívares, que no alcanza ni para un pasaje”.



En Caracas también se concentraron los trabajadores, y de acuerdo a un comunicado de prensa de Fedesiemhidroven en la capital del país y difundido por el medio aporrea.org, los trabajadores denuncian que no cuentan con el servicio del seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), así como que la entidad de trabajo pretende que el trabajador a pesar de su mísero salario pague las consultas y exámenes médicos, para luego a contra reembolso cancelarle lo adeudado al trabajador, pero ven como su dinero se devalúa esperando dicho reembolso.



Así mismo denuncian que tampoco tienen servicio de odontología, los exámenes especializados que la entidad de trabajo debe realizar a los trabajadores que laboran expuestos a sustancias químicas no se realizan, el bono de transporte que nos pagan es de 1,75 bs mensual cuando el pasaje urbano ronda los 2 bs y más.



De igual manera, manifiestan sobre la ausencia de un servicio funerario eficiente y en algunas hidrológicas se le da al trabajador una suma de 100 dólares aproximado cuando un servicio funerario está alrededor de 400 a 500 dólares. Piden que se respete las normas de bioseguridad contra el Covid-19, que garanticen la salud de los trabajadores que laboran en plena pandemia garantizando los servicios, en un momento que desde hace cierto tiempo dejaron de hacer inversiones en el sistema hídrico.



En contraste con esta situación, el ajuste de tarifas se ha dolarizado y la recaudación han venido creciendo, el año pasado se recaudaron 13,5 millones de dólares, recursos sobre los cuales desconocen donde y en que, se invierten, de acuerdo al comunicado de prensa de Fedesiemhidroven.



La exigencia es unísona en todas las partes del país de los trabajadores y las trabajadoras de las hidrológicas, y que sintetiza Fedesiemhidroven en: respuesta en lo inmediato a las 15 cláusulas introducidas al Ministerio de trabajo, para ser discutidas a través de actas convenio lo cual mejoraran el poder adquisitivo del trabajador, para atenuar las inhumanas condiciones de trabajo que enfrentan, posteriormente discutir un nuevo contrato colectivo, igualmente demandan reunirse con general Marcos Torres en su condición ministro del poder popular de atención de las aguas.





LID (https://www.laizquierdadiario.com.ve/Trabajadores-de-las-hidrologicas-protestaron-a-nivel-nacional-reclamando-por-el-convenio-colectivo)