(VIDEOS) Asamblea Nacional aprobó rechazo al intento de la presunta acción militar por parte del Gobierno de Macri

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela enviará una misiva a la presidenta del Congreso argentino solicitando se abra una «investigación rigurosa» sobre el intento de invasión militar que habría planificado contra Venezuela el gobierno de Mauricio Macri (Argentina) con generales aún activos, anunció este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Esto según las revelaciones publicadas el pasado fin de semana por el periodista argentino Horacio Vertbisky.





«Voy a solicitar enviar una carta a la presidencia del Congreso de la República de Argentina para que inicie una investigación rigurosa sobre los hechos denunciados en el artículo del periodista Horacio Verbitsky», dijo durante la sesión plenaria de este martes.El presidente de la AN Jorge Rodríguez señaló que es público y notorio la participación del ex presidente norteamericano, Donald Trump, en la responsabilidad para conspirar, derrocar e incluso invadir a la república Bolivariana de Venezuela en diversas oportunidades.«La relación que tuvo Mauricio Macri, ex presidente argentino, es la más vil, cobarde y rastrera al haber planificado y prestado su territorio para aliarse con EEUU y querer concretar una invasión: Quería sangre, dolor, guerra contra las venezolanas y venezolanos, que orgullosos y que pacíficamente habitamos nuestro territorio: gloria de nuestro Libertador y de todos los que contribuyeron a derrocar el yugo español», sentenció Rodríguez.Además, Rodríguez propuso enviar una comisión especial de diputados venezolanos que viaje a la Argentina a reunirse con representantes del Congreso y les «hagan saber nuestra solicitud de que se investiguen los hechos».Este domingo, el portal El Cohete a la Luna refirió que entre abril y julio de 2019, el ejército argentino realizó el simulacro «Puma» que contemplaba la invasión de Venezuela y se ejecutó en siete sesiones en la guarnición de Campo de Mayo, todo con miras a enviar tropas en una eventual intervención liderada por fuerzas estadounidenses.«Que al menos investiguen, que al menos digan que esto pasó, si es verdad o no lo es, si el pueblo de Argentina estaba de acuerdo con esto. Que al menos nos lo digan, que al menos abran una breve averiguación que certifique estos hechos, si son o no son reales», aseveró Rodríguez.Por otra parte, indicó que en esos momentos del mes de febrero de 2019 cuando planeaban el ataque contra la Patria se inventaron conciertos, planificaron ficticias ayudas humanitarias, entre otras. Simplemente, todo era un tinglado del gobierno de Trump, para realizar una invasión acordada con lacayos de la talla de Juan Orlando Hernández, Juan Guaidó y Mauricio Macri, entre otros.“Chile y Brasil iban a entrar en la invasión a Venezuela por el sur, y por el este, por el sector de Cúcuta, el corredor número tres, en la frontera, Colombia y Argentina”, señaló.El presidente del Parlamento manifestó sentirse «preocupado» de que hasta ahora «no haya ninguna reacción» por parte del Gobierno argentino.«Quisiera pensar que está evaluando, el gobierno de Alberto Fernández, con el Congreso de la República de Argentina, iniciar alguna investigación, porque si alguien ha sido solidario con Argentina es Venezuela», sostuvo.Pidió a los funcionarios del Estado argentino recordar que, durante en la guerra de las Malvinas, lo primero que hizo Estados Unidos fue «prestar su territorio, usar su inteligencia para atacar al pueblo argentino y entregar las Malvinas» a Gran Bretaña.«Que recuerden cuántas veces hemos sido solidarios con ellos. Que recuerden cuantas veces Hugo Chávez levantó su voz para defender la República Argentina», añadió.En su discurso, Rodríguez mencionó los lazos de amistad y cooperación que existen entre ambas naciones, y que se profundizaron con Hugo Chávez y Néstor Kirchner.«Hay que ser bien miserable, para planificar una invasión a un país pacífico como Venezuela que no ha hecho sino tender su mano al pueblo de Argentina cada vez que lo ha necesitado», dijoPor ello, lamentó que no se haya abierto una investigación para determinar la veracidad del artículo sobre una invasión a Venezuela en 2019, año donde se generaron protestas con grupos de choque en todo el país en un intento por derrocar al presidente Nicolás Maduro.Finalmente, aseveró que “hay que ser muy miserable para planificar una invasión a un país pacífico como Venezuela, al apoyar «a un pobrísimo y abominable ser como lo es Mauricio Macri: lo único que ha hecho Venezuela por Argentina es tenderle la mano cada vez que la ha necesitado».

Sesión completa de la Asamblea nacional 15 febrero 2022

Con información de prensa VTV / Últimas Noticias.