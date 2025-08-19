Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica dictará cursos online de seguridad digital

19 de agosto de 2025.- En aras de seguir fortaleciendo los conocimientos en el área de seguridad digital, el Ministerio para Ciencia y Tecnología anunció que, desde el 03 hasta el 17 de septiembre, estarán abiertas las inscripciones para los cursos online sobre ciberseguridad, criptografía y seguridad informática.

La titular de la cartera de Mincyt, Gabriela Jiménez, informó a través de sus redes sociales que estos cursos serán dictados por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (Suscerte).

Cabe destacar que la ciberseguridad es una responsabilidad compartida que requiere la formación, el conocimiento y la colaboración de todos.

En la actualidad, el aumento de la digitalización en todos los sectores ha hecho que la ciberseguridad sea más crucial que nunca. Los ataques de ransomware, el phishing y otras amenazas cibernéticas son cada vez más comunes, afectando tanto a individuos como a organizaciones, resalta Suscerte.

Quienes estén interesados en participar en estos cursos, puede realizarlo ingresando a través de la página web miaulavirtual.suscerte.gob.ve